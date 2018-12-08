李嘉欣老爺許世勳病逝 享年97歲

下周一香港殯儀館設靈

貝鈞奇表示，許氏家族在香港享負盛名，許世勳父親許愛周有「船王」之名，許世勳亦在商界赫赫有名，對許世勳去世感惋惜。許世勳家族顯赫，許世勳掌管中建企業投資有道，旗下物業是百億計。據報道許世勳的喪禮於下周一（10日）在香港殯儀館設靈，翌日出殯。

許世勳一向低調，他的兒子許晉亨於2008年娶港姐李嘉欣受注目。當年許晉享與李嘉欣的婚禮在許家的石澳大宅舉行，一連三場的億元婚禮全城矚目。李嘉欣於2011年為許家添金叵羅許建彤（Jayden Max），當日許世勳與太太親自到醫院睇BB，並花500萬為孫兒辦百日宴。小JM獲爺爺歡心，李嘉欣曾分享爺孫親吻的照片。今年6月李嘉欣在社交平台分享跟老公許晉亨與老爺許世勳慶祝父親節的三人合照。

首名贏百場頭馬本地馬主

許世勳熱愛賽馬，養馬逾60年，於1957年憑「誘惑」贏得他作為馬主後的首場頭馬，直至今年1月10日憑另一愛駒「獻惑」勝出跑馬地賽事，令他成為歷來首名在港取得100場頭馬的本地馬主。許世勳與太太簡劍勳是恩愛夫妻典範，出入總是拖着手。

明報記者