涉性侵到警局助查 鈕承澤：司法外已被判死刑

娛樂組

鈕承澤涉性侵事件傳出後，他曾一度保持沉默，至前晚才在社交網發文表示面對排山倒海的壓力，無法入睡、精神狀態極差，但表示絕不會逃避，該承擔的責任會勇於面對，更預告昨晨8時半會主動前往大安分局說明事件經過。

剃光頭樣子憔悴

昨晨大批傳媒在他寓所外等候，他於8時20分現身，剃了光頭，樣子憔悴。被重重包圍問「有沒有話說」？「要不要道歉」？「為什麼剃光頭」？他一時微笑、一時皺眉，只說：「讓我去大安分局吧！」

發火推記者踢垃圾桶

鈕承澤接受約兩個多小時調查後步出，面對鏡頭說：「已經進入司法程序，我會盡全力配合調查，靜待調查結果，並且相信期待，這會是一場公正的審判，但其實在司法之外，有一場公審已經在進行了，我已經被判處死刑了，鈕承澤已經死了。」接着90度鞠躬。之後現場有人大嚷：「可以再鞠躬一次嗎？」他似不滿，沉默數秒後轉身離開，發火推開女記者，踢垃圾桶，又大力關車門，有攝影記者險被夾到。

據知他向警方表示跟受害人互有好感，是「正朝着交往方向進行」的男女關係，女方也感受到他有意追求，不明為何控訴他性侵？又有指他在查問過程中，多次感到呼吸困難，要作休息。不過有台灣傳媒公開受害人與鈕承澤的對話記錄，顯示鈕承澤邀約喝酒時，女方拒絕，女方說未感覺被追求。事件發生後，鈕承澤多次留言道歉。昨午4時，鈕承澤要到台北地檢署說明，但只見他的律師出現，有指鈕承澤以情緒不穩為由請假。檢察方認為鈕承澤有到案必要性，當庭要求他於下周一上午到案。據台灣傳媒報道，觸犯刑法強制性交罪，最重可判10年徒刑。

「正朝着交往方向進行」

《跑馬》製片劉蔚然昨午首度發聲，在社交平台發文：「對於近日發生的事件，我們同感悲痛。但此事已進入司法調查階段，希望各位媒體朋友們，站在保護女孩的角度，不要再追查或暴露更多關於女孩的資訊。不希望大家在這件事情上，成為造成女孩二次傷害的幫手。」