積基倫荷開IG宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》

積基倫荷在片段中先是以《蜘蛛俠》漫畫遮蓋着臉，其後他放低漫畫書說，「有無搞錯」？積基倫荷又留言指，「我剛剛才了解到自己並非扮演蜘蛛俠」。其實一直有傳積基倫荷參演明年暑假檔期上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），如今這個IG貼文，正承認了傳聞屬實。據報積基倫荷在片中扮演奸角Mysterio，他的貼文甫曝光，扮演「死侍」的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）即留言說「我也是剛剛知道自己並非扮演蜘蛛俠」，「變形俠醫」馬克路法奴也回應，「我也是」。有份演出《蜘》片的Zendaya則在留言中給了3個拍掌的表情符號。積基倫荷好友、《美女與野獸》男星佐斯格（Josh Gad）更搞笑說：「歡迎光臨互聯網！」

事實上積基倫荷一度與「蜘蛛俠」角色擦身而過，2002年杜比麥奎爾（Tobey Maguire）拍攝《壯志奔騰》期間受傷，電影公司曾考慮由積基倫荷接替他演出《蜘蛛俠2》，後來杜比順利康復，換角一事亦不了了之。