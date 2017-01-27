IZ*ONE日本首演刺激收視

樂壇天后濱崎步翻唱宇多田光的舊歌《Movin'on without you》，雖被網民質疑「咪嘴」演出，但亦有歌迷讚她減肥成功，身材回復舊觀；由日韓兩國成員組成的IZ*ONE，出道以來首次在日本音樂節目上演唱《La Vie en Rose》，同樣成為網民熱話。不過，有右翼分子透過社交媒體鬧爆，叫她們滾出日本。

提起IZ*ONE，所屬經理人公司Off The Record宣布，她們將於明年2月6日推出日文單曲，正式在日本出道。事實上，IZ*ONE在個多月前於韓國發行首張迷你專輯《COLOR*IZ》，不單刷新女團出道作的首周銷量最高紀錄，外銷日本同樣登上Oricon唱片榜冠軍，證明她們在日韓兩地都受歡迎。