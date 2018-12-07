《星夢情深》《Vice》 熱爆金球獎提名

昨晚大會請來《小三大聯盟》李絲莉雯（Leslie Mann）及《斷箭行動》基斯頓史利達（Christian Slater）等演員宣讀金球獎提名名單，由《沽注一擲》導演亞當麥奇（Adam Mckay）執導、基斯頓比爾主演《Vice》，囊括最佳電影（音樂或喜劇）、導演、劇本、男主角及男女配角合共6項提名，成為今屆大熱。

基斯頓增肥40磅演切尼

為了演活美國前副總統切尼，基斯頓比爾不惜暴飲暴食藉此增肥40磅，又要剃頭和漂白雙眉，都算是為藝術犧牲。事實上，過去他亦曾為拍《迷魂殺陣》而減肥65磅，變成瘦骨嶙峋，藉此扮演長期失眠病患者。至於仍在港上映的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》除有份角逐最佳電影（戲劇）外，扮演Queen樂隊主音Freddie Mercury的雷米馬力（Rami Malek），亦獲最佳男主角提名。

畢利谷巴首次自編自導自演的《星夢情深》入圍最佳電影（戲劇）、導演、男女主角及主題曲合共5項提名，成績僅次於《Vice》。值得一提的是，Lady Gaga早在2015年已憑劇集《美國怪談》贏得金球視后，如今首次擔綱主演電影，即獲提名影后，不過，她將面對大批強勁對手，包括金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演《Destroyer》、金球視后格蘭高絲（Glenn Close）的《The Wife》、《大老作家》（Can You Ever Forgive Me?）的瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy），以及《A Private War》露莎雯佩克（Rosamund Pike），實在難言穩勝。

《超豪男友》爭最佳電影及女主角

今屆另一焦點，相信是楊紫瓊等主演的《我的超豪男友》，將會跟《Vice》、《綠簿旅友》（Green Book）、《爭寵》（The Favourite）及《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）角逐最佳電影（音樂或喜劇）之餘，更帶挈吳恬敏首次角逐金球影后，且看她能否為華裔演員爭光。

日本電影亦算爭氣，奪得康城影展金棕櫚獎的《小偷家族》入圍最佳外語片獎，硬撼黎巴嫩女導演Nadine Labaki新作《星仔打官司》（Capernaum）、金攝影機獎得主《夢女芭蕾》（Girl）、威尼斯影展金獅獎《羅馬》（Roma），以及德國片《Never Look Away》；值得一提的是，《羅馬》亦有份角逐最佳導演及劇本獎等重要獎項。至於細田守執導《未來的未來》，則與《犬之島》、《超人特工隊2》、《無敵破壞王2：打爆互聯網》及《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》角逐最佳動畫獎。

《小偷家族》跟《羅馬》爭外語片獎

今年擔任艾美獎頒獎嘉賓的《醫人當自強》亞裔女星吳珊卓（Sandra Oh）和《鬼靈精怪大酒店3》諧星安迪森堡（Andy Samberg），由於當晚表現出色又搞笑，於是獲金球獎邀請做司儀，前者更憑英國劇集《Killing Eve》獲提名視后。頒獎禮將於明年1月6日舉行。