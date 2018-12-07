同屆港姐首度合作電影 郭羨妮胡杏兒大談子女經

【明報專訊】郭羨妮與胡杏兒同是1999年同屆港姐，前者是冠軍而杏兒則是季軍，19年後再合作電影《朝花夕拾 芳華絕代》，兩人的話題離不開子女經。郭羡妮稱與杏兒成為媽媽後，彼此多了湊仔經話題，她也有建議杏兒要開始為1歲兒子搵學校：「因為我個女已7歲，我經過了不同的階段，自己都曾試過迷失，24小時照顧孩子變得個人好無感覺，後來才在工作和家庭中取得平衡。」杏兒也希望可以兼顧幕前工作與家庭，她笑言：「我會適量地，會邊生邊做。」
《朝》片故事圍繞已故巨星梅艷芳的事迹，羨妮和杏兒分別扮演阿梅的粉絲和識於微時的朋友。郭羨妮說：「拍這部戲聽多了梅姐和粉絲之間的事，她好關心粉絲、珍惜友情，連搬屋都不棄掉粉絲的信和禮物，會用一間房儲起來。當年她患重病，去完日本拍廣告回來，雖然身體很不舒服，但踏出機場一眼便留意到有個相熟的粉絲不開心，還主動關心對方。」羨妮坦言年輕時也享受粉絲追捧，現在心態已改變，覺得彼此感情放在心中就可以。杏兒的粉絲不少已升級做父母，她說：「明白他們好忙，不過有些粉絲已變成朋友，閒時也會約出來食飯敍舊。」
場地贊助： La Taverna Ristorante Italiano
記者：鍾一虹
攝影：鍾偉茵