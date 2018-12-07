男友提議個唱後全家去日本旅行 薛家燕拒再婚 只望嫁女

薛家燕一連兩場《薛家燕愛你無限60年演唱會2018》紅館個唱圓滿結束，前晚尾場演出吸引徐小鳳、劉松仁、陳敏之、羅霖、邵音音、潘迪華、樂易玲等捧場，薛家燕又邀得譚詠麟(阿倫)、張智霖(Chilam)、羅嘉良、草蜢、楊天經、鄭欣宜演出，「七公主」成員陳寶珠、王愛明、馮素波、沈芝華連續兩晚撐場，場面星光。

Chillam一身「初哥哥」造型出場，跟薛家燕合唱《分分鐘需要你》，期待在台上與她情深擁抱，薛家燕搞笑說：「攬完有點暈。」Chilam回應：「頂住我，我直情缺氧！」薛家燕又感謝Chilam的厚愛，曾在馬來西亞請她吃價值6000元的「忘不了」鮮魚：「我這麽大個人，都未食過這麽滑的魚，仲滑過我的皮膚。」稍後，薛家燕再換衫登台，跳唱幾首舊歌向已故港星致敬，又特別點名多謝徐小鳳：「小鳳姐對我說過不喜歡跳舞，因為好索氣。而我本身就跳跳紮，所以特意去練舞，多謝她來支持，又畀好多意見我。」

阿倫自備私家癦

阿倫特別揀選《愛人女神》跟薛家燕合唱時，笑言憑歌寄意送給對方：「家燕姐是我前輩，我叫她做阿姐叫得好順口，她出道60年，當今仍在圈中壓得住個台的已寥寥可數。」他又自認是家燕姐粉絲，從1960年代黑白電視已經開始看她的作品，隨即在袋中取出一粒癦，黐在額頭上模仿家燕姐，引來全場爆笑，阿倫說：「呢粒癦如有神助，並非等閒之輩，今時今日仲能夠好似放射器，放射激光！我粒癦只是黐上去，家燕姐粒癦應該有根。」家燕姐即指自己粒癦更長出毛。在安歌環節中，草蜢伙拍薛家燕勁歌熱舞唱出《忘情森巴舞》，蔡一智也笑指家燕姐似家人，因為胞弟蔡一傑額頭都有粒細癦。

薛家燕騷後於慶功宴上受訪，表示完成個唱鬆了一口氣，但心情仍然好興奮：「做這個唱令我畢生難忘，前後籌備了半年，初時好大壓力，有十幾首歌要跳舞，連排舞師都說我的舞蹈表演多過郭富城，自己都曾擔心不夠魄力，不過我提自己要做得最好。」她感激家人和朋友們愛惜，尤其是長女珊珊更有份統籌個唱，早前忙到體力透支入院，而三名子女上台獻唱，更令她感動落淚：「在演藝界60年，得到大家支持，我的人生無求了，好快樂和安慰。」

拍拖談心無「景轟」

問到其男友有沒有來捧場？薛家燕坦承男友兩晚也有現身，坐在第一行，還跟她握手，她笑說：「大家睇不到就算啦！他睇到我的子女上台唱歌，都有喊，覺得好感動。」她指男友已約定她和家人在個唱後一起去日本旅行。

對於陳寶珠自爆未見過她的男友，薛家燕解釋：「是的，因為我在後台好忙，無辦法照顧他，怕會影響我心情。」問她幾時安排男友見七公主，明年可會成事？她說：「沒那麼快，我還以為大家問我是否明年結婚。」提到蕭芳芳向她催婚，薛家燕推卻：「等我個女搞掂先，珊珊結婚先啦，我不好意思，哈哈哈！坦白講我不會結婚了，這個年紀還結婚？我經常周圍走，不想令人感覺不安樂，要對人有交代。我們共識了只會拍拖傾心事，不是蕭芳芳說的有『景轟』，不是滾。」她又否認為男友收起性感，只是跳舞動作多，認為要保持少少矜持。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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