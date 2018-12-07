媽咪梁潔華完成骨髓移植 黃芷晴澄清不是血癌復發

記者：陳釗

攝影：劉永銳

黃芷晴與黃翠如昨日一身紅噹噹打扮出席朱古力品牌活動。黃芷晴透露已回復單身，她說與男友一向有拗撬，相處了兩年多經常鬧交，鬧到很攰，不如分開，是上個月分手的，現時心情OK，不過早前做婚紗騷，難免會觸景傷情，但她不心急拍拖，今年聖誕可以陪朋友和家人。

須觀察會否出現排斥

談到媽咪梁潔華早前被影到進出醫院，有指是血癌復發？黃芷晴否認，她稱媽咪現時身體狀况不錯，「真的不是復發，只是定期覆診，因媽咪今年做了骨髓移植療程，是醫生建議的，說是最幫到醫血癌，碰巧今年找到合適骨髓，很感謝對方，所以這年都頻撲醫院。8月底完成的，現已回家休養了3個月，也肥番一點」。黃芷晴表示未來一段時間要觀察會否出現排斥，媽咪現在有吃藥，不過成功進行骨髓移植手術，她和爸爸黃日華總算放下心頭大石，坦言是最好的聖誕禮物「其實爸爸生日那天，正好媽咪可出院，是他最好的生日禮物。我也要多謝爸爸，因我比較忙，全靠爸爸照顧媽咪」。

黃翠如與閨密旅行「亂咁嚟」

黃翠如表示今個聖誕節要開劇，故趁有時間和閨密去澳洲玩了9日。她形容此旅行是「亂咁嚟」，事前無計劃也沒帶地圖，只租了一架車隨心遊，去到邊住到邊，還要入夜才找酒店，其中一晚在森林，幸好遇到一個好心男，最後租住了對方屋外的木屋。翠如笑指她們每次旅行雖然都是「亂嚟」，但每次經歷都是美好的。

撇甩男友蕭正楠去旅行？翠如笑言：「是呀，他不斷傳短訊給我，但他無擔心。男友現時心態開始和我父母之前一樣，開始會擔心，但之後見我每次都大難不死便由得我！」翠如笑言早兩日第一次煲湯給蕭正楠作補償，但自爆是買現成湯包：「他說都感動，但不好飲。（無誠意？）我覺得有信心過我自己執材料，但我發現材料是不夠的，下次買夠兩個湯包。」

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