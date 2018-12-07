馬德鐘：無獎都會戥人開心

【明報專訊】馬德鐘、張曦雯、劉佩玥、陳瀅及何廣沛前晚出席劇集《跳躍生命線》慶功飯局。馬德鐘說今次是他跟監製發起，因劇集收視理想，覺得應該要吃多頓飯慶功，又可替劇集拉票。問到《跳躍》開續集和前傳可有新進展？馬德鐘說有跟監製傾，但對方一直迴避，他覺得公司還可以投放多些資源，拍多點大場面給觀眾看，或者像處境劇般每日播半小時也行。談到快到台慶頒獎，馬德鐘說心情平靜，沒太多想法，多謝觀眾支持，「攞到獎當然開心，但攞不到也會戥人開心」。張衛健主演的《大帥哥》首播成績不錯，可覺得有威脅？馬德鐘稱是好事，更希望《大帥哥》收視高過《跳躍》，吸引更多觀眾看電視。