馬德鐘：無獎都會戥人開心

【明報專訊】馬德鐘、張曦雯、劉佩玥、陳瀅及何廣沛前晚出席劇集《跳躍生命線》慶功飯局。馬德鐘說今次是他跟監製發起，因劇集收視理想，覺得應該要吃多頓飯慶功，又可替劇集拉票。問到《跳躍》開續集和前傳可有新進展？馬德鐘說有跟監製傾，但對方一直迴避，他覺得公司還可以投放多些資源，拍多點大場面給觀眾看，或者像處境劇般每日播半小時也行。談到快到台慶頒獎，馬德鐘說心情平靜，沒太多想法，多謝觀眾支持，「攞到獎當然開心，但攞不到也會戥人開心」。張衛健主演的《大帥哥》首播成績不錯，可覺得有威脅？馬德鐘稱是好事，更希望《大帥哥》收視高過《跳躍》，吸引更多觀眾看電視。
張曦雯倫敦拍外景凍病
獲提名「飛躍進步女藝員」的張曦雯自言還有很多進步空間，不心急攞獎，總會有機會的，反而對馬德鐘得獎很有信心。她早前飛倫敦為《飛虎之雷霆極戰》拍外景，其間病到七彩，因當地天氣很冷，她與黃宗澤（Bosco）拍舞會戲分要穿低胸露背晚裝，所以不慎着涼染病。劇中「精靈王」Lee Pace飾演其上司，張曦雯說與對方及Bosco最多對手戲，大讚Lee Pace友善，在倫敦玩得很開心。可有趁機向對方請教演技？她笑言：「無呀，我成日都想問他，但他好似對我興趣不大。」
記者：陳釗
攝影：劉永銳
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