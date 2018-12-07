曖昧短訊網上流傳 迪子斥黃子恆不尊重女性

迪子連番拒絕要求

黃子恆形象插水，他經歷兩年前介入裕美與丈夫的婚姻後，現在再爆桃色醜聞。繼內地女粉絲，昨日再被爆多次傳曖昧短訊給曾推出寫真與整容日記的迪子。據稱迪子跟黃子恆認識逾10年，他曾跟迪子學琴。

網上流傳兩人的短訊對話，黃子恆邀迪子到他家中開Live唱歌，但內容曖昧，又以悶為理由邀到家中飲酒，並提出互相「服務」。迪子拒絕他的要求後，黃子恆以粗口回覆。黃子恆對迪子似念念不忘，早於前年他以短訊約對方到九龍塘，已曾被拒，但他仍屢敗屢試。

迪子斥黃子恆對女性不尊重。《明報》再聯絡迪子，她稱要回應的已講了，不再多說。對於黃子恆被指是女粉絲腹中BB的經手人？她說：「其實佢係點都唔關我事，不過如果真係有BB，BB係最無辜。」黃子恆仍為新劇《機場特警》開工，前日高層樂易玲也說讓他先工作。不過有指他的負面新聞令公司非常失望，看來前途凍過水。

王君馨：佢係好演員

王君馨跟黃子恆在劇集《是咁的，法官閣下》合作，前晚她被問到黃子恆事件？她稱不評論別人的私生活，工作上合作時對方是熱愛演戲的好演員。

娛樂組