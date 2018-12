【明報專訊】明年娛圈豬B多!現年34歲的岑麗香(香香)昨晚於社交平台分享喜訊,宣布與老公強強「造人」成功,並上載兩公婆合照。相中香香依靠住老公,兩人一起拿着BB衫,面露喜悅之情,相當sweet!香香留言宣布:「B-a-b-y coming 2019!」不少藝人如汪明荃、黃翠如、胡定欣、黃智雯及張曦雯等紛紛留言祝賀,當然也包括兩位好姊妹李亞男和王君馨。王君馨更興奮說:「Congratsssssssssss my Love! I know God will bless you guys to be amazing parents!!!」李亞男亦祝賀:「Congrates sweetie! Can't wait to meet your angel.」而不少網民也替香香懷孕開心,可見香香人緣甚佳。