涉性侵女工作人員 台導演鈕承澤：承擔責任絕不逃避

娛樂組

鈕承澤正在拍攝電影《跑馬》，而涉遭性侵的是該電影的女工作人員。據台灣傳媒報道，11月24日，女工作人員在工作室跟鈕承澤獨處時，鈕承澤有所行動，她大哭離開。有傳鈕承澤在事後感到後悔，並傳短訊給女工作人員道歉，她後來在朋友陪同下往報警。

「面對排山倒海壓力無法入睡」

事件傳出後，鈕承澤一直沒露面，警方於昨午第二度發通知書要求他往大安分局。鈕承澤的代表律師於昨日傍晚到警局以精神狀况不佳為由代請假，表示他今早會親自到警局說明。同時間鈕承澤在社交平台留言：「昨晚至今，面對排山倒海的壓力，無法入睡，精神狀態極差……但我不會逃避。該我承擔的責任，我一定會勇於面對，絕不逃避。明早8時半我會主動前往大安分局說明事件經過。」據台灣傳媒報道，觸犯刑法強制性交罪，最重可判10年徒刑。

張鈞甯否認被鈕承澤強吻

鈕承澤涉性侵案，跟他相識多年的好友李烈知道消息時感震驚說：「天崩地裂！」又向鈕承澤喊話，「該面對的都要去面對」。

鈕承澤拍攝中的《跑馬》暫時叫停，此片是任賢齊與張榕容主演，電影已拍攝三分之二，相信他目前不能繼續拍攝。

事件傳出後，鈕承澤過往的「黑歷史」被翻，其中包括2007年他跟張鈞甯拍電視劇《我在墾丁天氣晴》時，他假公濟私強吻張鈞甯的脖子。昨日張鈞甯出席活動被問及鈕承澤涉性侵，她表示看新聞才知道，自己不適合發表言論。不過記者向她求證當年被強吻？她說：「我跟他拍片是沒事的。」她表示當時沒有發生事情，自己也沒有感受不舒服。

與舒淇拍牀戲無故NG多次

又有傳聞鈕承澤跟舒淇合作電影《愛Love》時，兩人拍一場簡單的牀戲，鈕承澤卻無故NG多次，工作人員看在眼裏覺得有人「自肥」。有指舒淇當時也抗拒拍攝，終於這場牀戲以「 摸摸牀單」便交代了。還有11年前，他跟柯奐如拍《情非得已之生存之道》也出事，當時鈕承澤飾演她的男友，他以「為藝術犧牲」為由，臨時要求柯奐如全裸拍牀戲。拍攝後柯奐如崩潰，一度也想退出演藝圈。