Ariana新歌MV4日點擊率破億刷新BTS紀錄

【明報專訊】美國樂壇小天后Ariana Grande上周五推出新歌《Thank U, Next》的MV，接連刷新YouTube紀錄，首先該MV首播24小時累積5540萬瀏覽次數，刷新之前韓國防彈少年團（BTS）的《Idol》紀錄；之後再以最快時間、僅4日即衝破1億瀏覽次數。Ariana獲悉此喜訊後即在社交媒體Twitter留言感激《Thank U, Next》的MV導演Hannah Lux Davis。
U2膺樂壇吸金王
另一方面，財經雜誌《福布斯》日前公布了2018樂壇吸金王排名名單，愛爾蘭樂隊U2多得今年的巡迴演唱會，以及第14張大碟的銷量，年掙1.18億美元（約9.2億港元）榮登榜首。第2及3位分別是英國樂隊Coldplay及男歌手Ed Sheeran；今年曾來港舉行2場演唱會的Bruno Mars，佔第4位。排名最高位置的女歌手是Katy Perry，年掙8300萬美元（約6.4億港元），緊隨Bruno Mars之後。第6至10位依次排名為Katy的宿敵Taylor Swift、Jay-Z、Guns N'Roses、Roger Waters，以及Sean"P.Diddy"。
相關字詞﹕吸金王 福布斯 thank u next ariana grande