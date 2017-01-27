Ariana新歌MV4日點擊率破億刷新BTS紀錄

U2膺樂壇吸金王

另一方面，財經雜誌《福布斯》日前公布了2018樂壇吸金王排名名單，愛爾蘭樂隊U2多得今年的巡迴演唱會，以及第14張大碟的銷量，年掙1.18億美元（約9.2億港元）榮登榜首。第2及3位分別是英國樂隊Coldplay及男歌手Ed Sheeran；今年曾來港舉行2場演唱會的Bruno Mars，佔第4位。排名最高位置的女歌手是Katy Perry，年掙8300萬美元（約6.4億港元），緊隨Bruno Mars之後。第6至10位依次排名為Katy的宿敵Taylor Swift、Jay-Z、Guns N'Roses、Roger Waters，以及Sean"P.Diddy"。