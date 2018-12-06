奇雲赫特任奧斯卡司儀 《黑豹》傳角逐金像獎最佳電影谷收視

奇雲赫特昨日透過社交媒體公布，他將擔任來屆奧斯卡司儀一職，「過去多年以來，一直有人問我會否主持奧斯卡？我的答案由始至終不變，就是身為諧星，當機會來臨的時候，自然就會發生。我在此興奮宣布，這一刻終於來到了」！過去兩屆擔任奧斯卡司儀的名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel），收到消息後隨即透過社交媒體祝福對方。

打入AFI年度十優名單

來屆奧斯卡頒獎禮將於明年1月22日公布提名，一向被視作金像獎最佳電影得獎指標的美國電影學院（AFI），昨日公開年度十優電影名單，除了入圍各大頒獎禮的《爭寵》（The Favourite）、《綠簿旅友》（Green Book）、《牧師的最後誘惑》（First Reformed）、《BlacKkKlansman》、《Eighth Grade》及《If Beale Street Could Talk》之外，較為商業化的《星夢情深》、《無聲絕境》及《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）亦榜上有名。

值得一提的是，美國本土票房勁收7億美元（約54.6億港元）穩佔今年賣座冠軍的Marvel電影《黑豹》，亦能躋身十優之列，令不少粉絲憧憬，《黑豹》是否有望成為奧斯卡史上首齣問鼎最佳電影獎的超級英雄片，甚至作出「零的突破」？

去年奧斯卡頒獎禮收視史上最低

眾所周知，奧斯卡頒獎禮的電視直播收視一向跟入圍電影的票房掛鈎，就以1997年上映全球賣座片《鐵達尼號》為例，此片當年獲得14項提名，結果包辦最佳電影等11個獎座，並為電視台帶來5520萬觀眾收看直播，成績斐然；反觀今年3月舉行的第90屆奧斯卡，得獎作品包括《忘形水》、《黑暗對峙》及《廣告牌殺人事件》等均屬低成本且票房不算亮麗的獨立電影，結果頒獎禮直播觀眾急跌至2650萬人，刷新史上最低收視紀錄。

為了挽救跌勢未止的收視，叫好叫座的《黑豹》會否成為ABC電視台的「護身符」？下月自有分曉。