鍾麗緹人工受孕 即使失敗也幸福

48歲的鍾麗緹與前兩任丈夫已育有3名女兒，早前她透露嘗試人工受孕，望與現任丈夫內地男藝人張倫碩再添新成員，卻惹來批評，於網上被指靠激素藥物增加成孕機會，令張倫碩忍不住發文反擊怒轟，她說：「很多謝大家關心，但我覺得批評有少少over了，沒有採訪我就亂寫，我沒有不開心，只覺得好搞笑，我和老公好簡單，希望結婚有自己的小朋友，其實都好正常。」

她直言已分別於美國、內地及台灣嘗試做試管嬰兒，現仍需努力調理好身體以抽出健康卵子去做，她說：「要看緣分，希望大家知道我很鍾意小朋友，和老公都很喜歡大家庭，會熱鬧和開心一點，再生多一個就夠了，仔女都無所謂，不會給自己壓力，亦不會定下限期，就算試過不成功，我已經有3個小朋友都好幸福。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com