傳林青霞離婚分邢李㷧廿億身家 張天愛：還是一家人

親自教孫女跳芭蕾舞

張天愛希望孫女也喜歡芭蕾舞，現時已催迫兩歲大的長孫女做一字馬，小朋友筋骨鬆軟，並無喊辛苦，所以她很開心。不過她直言小朋友不能強迫，只能以間接方法，如送贈芭蕾舞鞋和頭飾等，以感染對方，如果孫女感興趣，她會親自教授：「大孫女現在已會叫我Nana，因英國Grandmother會稱為Nana，而剛巧我自細的名也是叫Nana。」她又言很開心有第五個學生考入英國皇家舞蹈學院，覺得很有滿足感。

另外，談到有傳前夫邢李㷧與林青霞已離婚，林青霞分了二十億身家。張天愛表示每個人都問她，但她並不知情：「我成日都跟他們見面，沒事呀。（他們一同現身？）總之一家人很開心，他們都不會解釋，由得你們寫，根本就沒事，還是一家人，天天都Happy。」

關心妍無暇追第二胎

關心妍表示這晚主要是陪老公出席，故悉心打扮，順便趁機拍下拖，因近排非常忙碌，一來忙於「妍亮生命慈善基金」工作，又要湊女和教唱歌，簡直分身不暇，所以已很久沒有跟老公過二人世界，幸好老公無詐型，還抽空協助她去營運這個慈善基金，希望盡快請到人幫手。聖誕節將至，關心妍直言要忙於籌款和開班，都無時間帶女兒出埠旅行，希望可以帶女兒到主題公園玩作補償。問可有計劃追第二胎？她笑言：「我現在自己做人都忙到不得了，更不用說造人仔，所以短期內都未必會，可能要再過多一段時間。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜