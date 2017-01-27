承認與內地女粉絲發生性行為 黃子恆否認經手人：願驗DNA

有自稱Michelle的內地女粉絲向傳媒爆料，稱去年4月在廣州出席黃子恆的影迷聚會，兩人後來在深圳約會並在一間酒店式住宅發生性行為。兩人有一段時間沒聯絡，直至今年初又聯絡上。並於7月發生了第二次性關係。

粉絲懷孕4個月 打算墮胎

Michelle聲稱現懷孕4個月，打算墮胎，同時又有兩人對話的截圖與疑似黃子恆道歉的聲帶流出，承認傷害了對方。黃子恆回應傳媒時承認跟內地女粉絲曾發生性關係，但只有一次，他有做安全措施。黃子恆堅稱對方懷孕跟他無關，雙方已年半沒見面，有需要他願意驗DNA或出示出境紀錄以證明。

眉頭深鎖 頹爆開工

醜聞纏身的黃子恆昨日如常開工，在荃灣拍攝新劇《機場特警》外景，該場戲講有疑犯想跳天橋，他和關禮傑及楊明合力阻止，同場還有蔡思貝。黃子恆於4時許在劇組人員陪同下埋位，他頹爆現身，表現得心事重重，眉頭深鎖，鏡頭以外亦沒太多表情，只是與工作人員交談時才露出笑容。該場口黃子恆要用手銬制服疑犯，要兩個take才順利完成。而黃子恆經理人全程在旁陪伴，劇組人員也招呼周到，一拍完便為他穿上外套。 拍到下午4點50分結束，黃子恆同樣在經理人陪同下快步上劇組車，他見有記者追訪即雙手合十，記者追問他可有跟該名女粉絲聯絡？如何面對事件和可擔心影響工作？他稱換衫先，穿著制服不便做訪問。

稱年半無見面

黃子恆換衫後企定定接受記者訪問，問事件可有影響他這天開工的情緒？他說：「我想講的很簡單，這年半我已經無再跟她見面，所以如果她所講的是有發生的，我當然會負責任，但這年半已經無再見她。」問到成件事的來龍去脈、事後會否找女方傾？黃子恆說要回應的已經回應了。為何女方年半後會有這舉動？他沒出聲，狀甚無奈地縮一縮膊頭。工作可有受事件影響？他問非所答：「心情當然會有影響。」如何面對事件？ 黃子恆沉思了近10秒後說：「給我冷靜一下先吧。（是否願意驗DNA？）有需要會配合。」有否因事件很嬲自己？黃子恆並無回答，把咪交回給記者說：「唔該晒。（公司可有「照肺」？）有了解事件。」臨上車前，記者再問他可擔心影響形象？他沒回答便登車離開。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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