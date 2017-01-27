承認與內地女粉絲發生性行為 黃子恆否認經手人：願驗DNA

【明報專訊】現年36歲的黃子恆近年獲無綫力捧，雖然曾被爆跟裕美婚外情而形象跌落谷底，但經兩年來「洗底」成功，工作不斷且戲分更重，早前《是咁的，法官閣下》演技獲讚。不過，黃子恆再惹桃色醜聞，昨日被爆跟內地粉絲發生性關係，女方聲稱已懷孕4個月，黃子恆玩失蹤，故透過傳媒爆料逼他現身。黃子恆承認跟該粉絲發生性行為，但否認搞大粉絲個肚，昨日他公開表示願意驗DNA以證明自己不是經手人。有網民鬧黃子恆「 渣男」，但也有懷疑該粉絲的動機。
有自稱Michelle的內地女粉絲向傳媒爆料，稱去年4月在廣州出席黃子恆的影迷聚會，兩人後來在深圳約會並在一間酒店式住宅發生性行為。兩人有一段時間沒聯絡，直至今年初又聯絡上。並於7月發生了第二次性關係。
粉絲懷孕4個月 打算墮胎
Michelle聲稱現懷孕4個月，打算墮胎，同時又有兩人對話的截圖與疑似黃子恆道歉的聲帶流出，承認傷害了對方。黃子恆回應傳媒時承認跟內地女粉絲曾發生性關係，但只有一次，他有做安全措施。黃子恆堅稱對方懷孕跟他無關，雙方已年半沒見面，有需要他願意驗DNA或出示出境紀錄以證明。
眉頭深鎖 頹爆開工
醜聞纏身的黃子恆昨日如常開工，在荃灣拍攝新劇《機場特警》外景，該場戲講有疑犯想跳天橋，他和關禮傑及楊明合力阻止，同場還有蔡思貝。黃子恆於4時許在劇組人員陪同下埋位，他頹爆現身，表現得心事重重，眉頭深鎖，鏡頭以外亦沒太多表情，只是與工作人員交談時才露出笑容。該場口黃子恆要用手銬制服疑犯，要兩個take才順利完成。而黃子恆經理人全程在旁陪伴，劇組人員也招呼周到，一拍完便為他穿上外套。 拍到下午4點50分結束，黃子恆同樣在經理人陪同下快步上劇組車，他見有記者追訪即雙手合十，記者追問他可有跟該名女粉絲聯絡？如何面對事件和可擔心影響工作？他稱換衫先，穿著制服不便做訪問。
稱年半無見面
黃子恆換衫後企定定接受記者訪問，問事件可有影響他這天開工的情緒？他說：「我想講的很簡單，這年半我已經無再跟她見面，所以如果她所講的是有發生的，我當然會負責任，但這年半已經無再見她。」問到成件事的來龍去脈、事後會否找女方傾？黃子恆說要回應的已經回應了。為何女方年半後會有這舉動？他沒出聲，狀甚無奈地縮一縮膊頭。工作可有受事件影響？他問非所答：「心情當然會有影響。」如何面對事件？ 黃子恆沉思了近10秒後說：「給我冷靜一下先吧。（是否願意驗DNA？）有需要會配合。」有否因事件很嬲自己？黃子恆並無回答，把咪交回給記者說：「唔該晒。（公司可有「照肺」？）有了解事件。」臨上車前，記者再問他可擔心影響形象？他沒回答便登車離開。
記者：陳釗
攝影：劉永銳
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