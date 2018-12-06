苗彤拒與老竇苗僑偉拍戲

米雪想與姨甥女合作：乘機掌摑

米雪與姨甥女徐穎堃齊齊掙外快，更試過一齊拍古裝劇，但兩人沒有同場對手戲，未有交流演技，徐穎堃唯有靠平時見面偷師。米雪笑言最想找機會打姨甥女：「平時沒有機會打，如果一齊拍戲就可以乘機摑她一巴！」米雪視12月為出埠月，要先後赴新加坡、北京、上海、三亞等地方工作，更答應為北京電視台的除夕晚會獻唱，機會難得，其他嘉賓則要賣關子。不停飛的她希望聖誕節能回港跟家人過節，最開心儲起每年姨甥女親手所寫的卡或溫馨提示貼紙，大讚她乖女又窩心。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜