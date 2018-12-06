苗彤拒與老竇苗僑偉拍戲

【明報專訊】苗僑偉（三哥）與女兒苗彤，米雪與姨甥女徐穎堃，昨日一起出席共享工作空間開幕活動。三哥的一對子女均大學畢業，想讓他們自由發揮；女兒苗彤解釋工作忙未有拍拖，父母對其結婚人生大事抱順其自然心態，沒有催促。本身是攝影師兼在加拿大當演員的苗彤，平時拍戲有向父親請教及研究劇本，稍後往台灣拍旅遊節目，但未打算留港拍戲。問她有否考慮父女檔合作拍戲？苗彤斬釘截鐵拒絕：「不想，父女應該公私分明。」三哥最近加入玩Instagram，女兒更是他首名追蹤者，並幫手管理帳戶，讚女兒幫他做Marketing；可是三哥自嘲是「麻甩佬」不是靚人，所以女兒甚少為他影相上載社交平台分享。
米雪想與姨甥女合作：乘機掌摑
米雪與姨甥女徐穎堃齊齊掙外快，更試過一齊拍古裝劇，但兩人沒有同場對手戲，未有交流演技，徐穎堃唯有靠平時見面偷師。米雪笑言最想找機會打姨甥女：「平時沒有機會打，如果一齊拍戲就可以乘機摑她一巴！」米雪視12月為出埠月，要先後赴新加坡、北京、上海、三亞等地方工作，更答應為北京電視台的除夕晚會獻唱，機會難得，其他嘉賓則要賣關子。不停飛的她希望聖誕節能回港跟家人過節，最開心儲起每年姨甥女親手所寫的卡或溫馨提示貼紙，大讚她乖女又窩心。
記者：林蘊兒
攝影：黃梓烜