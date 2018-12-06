「日睡4小時唔可以累」 薛家燕3子女上台獻唱 激動落淚

一連兩場的《薛家燕愛你無限60年演唱會》前晚在紅館揭開序幕，家燕姐邀來胡楓、古巨基、黎小田、陳欣健、羅嘉良、謝天華及林保怡等擔任嘉賓，細訴60年來合作的往事。

家燕姐投訴道：「當年同林保怡去登台唱情歌，叫他攬我腰製造一點氣氛，怎知他笑說找不到我的腰，幾衰！」

謝天華抱起家燕姐贏掌聲

古巨基要求摸家燕姐額上的痣，基仔笑說：「原來第7粒寶石在此，這粒寶石好強，我每次經過她身邊都感受到氣場。」後來家燕姐換上火紅色的性感拉丁舞服跟謝天華大跳辣身舞，幾乎嘴對嘴的距離，令全場尖叫，謝天華笑說：「一睇你就知舞功高強，因為只有從來不練舞的才會有你這副身形！」最後天華雙手將家燕姐抱起，贏得全場掌聲。

七公主結拜53年 蕭芳芳叫出嫁

論到嘉賓之最當然莫過於「七公主」中的五公主重聚，馮素波、沈芝華、陳寶珠和王愛明穿上華麗晚裝登場，與家燕姐五為一體大唱經典歌《情花開》和《莫負青春》，她們憶起1965年結拜姊妹，至今已53年，笑指當年家燕花名叫「鬼渣五」，因她嘈喧巴閉無時停，蕭芳芳雖然沒到場，但有錄音給家燕姐說：「五公主自細精靈活潑，也是這麼多公主當中最伶俐、EQ最高，而且工作好忙，日睡4小時，想不通為何這麼有動力？原來背後有景轟，祝你早日嫁得出！」家燕姐尷尬澄清不是「景轟」，只是有人關心和愛惜，眾公主都勸她不用太早嫁，因為她們為家燕姐囝囝婚禮和今次演唱會表演已元氣大傷，要回一回氣。

「仔女不是包袱 是我推動力」

壓軸環節，家燕姐的3名仔女上台獻唱《You Raise Me Up》，大仔石耀庭獻花，幼女石耀珠唱歌淡定而且有水準，家燕姐激動落淚，感動全場，她說：「3個仔女出場令我好感動，他們小時候被人說是我的包袱，連黎小田都這樣講，其實他們是一個推動力，令我覺得每做1分1秒，就算出幾多汗，一切都值得。子女都長大，他們今次很支持我的演出，特別是珊珊（大女石祐珊），我出廣告舉行選婿大會，其實想提醒她應該是時候要結識男朋友。」家燕姐感慨萬千續道：「60年來經歷風風雨雨，但非常值得，我日睡4小時，經常被問不辛苦嗎？我希望做個負責任的媽媽，工作就是我的推動力，我不是不會累，只是不可以累。」

記者：楊安莉

攝影：孫華中

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