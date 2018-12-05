《GQ》最佳衣著男士名單 當奴高化排名大躍進登頂

至於第2至10位排名依次為《侏羅紀公園》謝夫高拔林（Jeff Goldblum）、《以你的名字呼喚我》 添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）、音樂人Travis Scott、王儲查理斯、「萬人迷」碧咸（David Beckham）、美國男歌手John Legend、One Direction成員現獨立發展的Harry Styles，以及音樂人Skepta等。

另一方面，在最佳衣著男士名單佔第4位的理察麥登，一直盛傳他會接替丹尼爾卡特（Daniel Craig）演出下集鐵金剛電影，理察登上最新一期《GQ》封面，西裝筆挺之外，更站在名車旁邊拍照，似在「預演」占士邦這經典角色。