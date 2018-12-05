《復仇者聯盟4》首預告今曝光 揭Marvel隊長半人類半外星人身世之謎

Marvel電影公司首齣女性超級英雄片《Marvel隊長》將於明年3月開畫，早前公開第一條預告片，粉絲對於角色背景以及故事方向一律所知不多，直至昨日發放最新片段，一切終於明朗化，故事發生在1990年代，首先解開上回講到Marvel隊長為何在地鐵車廂內毆打阿婆之謎，原來後者正是邪惡外星斯克魯爾族假扮人類，兩者更在車廂激戰，最後當然是邪不勝正。

尋根之旅

新片其實是Marvel隊長的尋根之旅，她某次參與任務後身受重傷，幸得《美麗有罪》女星安納貝寧（Annette Bening）扮演的外星詭族所救，令她變成半人類半外星人，「你在經歷死亡後，生命才真正的開始」，雖然獲得超能力，但同時失去記憶，於是返回地球，並由森姆積遜（Samuel L. Jackson）扮演年輕時代尚未成為神盾局局長的尼克協助下，揭開身世秘密。

預告片另一賣點，正是貝兒娜森怒氣冲冲地問祖狄羅（Jude Law）飾演的詭族指揮官：「你有什麼隱瞞？」然後他說：「但你不是你想像中那麼強。」似乎二人角色已生衝突，粉絲都好奇祖狄羅究竟是正是邪？

神秘角色

另一神秘角色亦叫粉絲好奇，片中Marvel隊長的寵物貓咪Goose首度曝光，並獲森姆積遜大讚可愛。根據漫畫原著，她的寵物原本叫Chewie，靈感源自《星球大戰》角色「侏兒」，是一頭外表可愛，變身後卻是殺傷力驚人的外星生物，如今改名Goose，究竟兩者有何關係？

片名揭盅

《Marvel隊長》趕在《復仇者聯盟4》上映前登場，好讓Marvel隊長能夠參與一眾超級英雄與奸角魁隆的終極大戰，導演羅素兄弟（The Russo Brothers）一直對新片做足保密工夫，不單禁止演員劇透，就連片名亦秘而不宣。據美國《娛樂周刊》報道，《復仇者聯盟4》定於當地時間本周三上午在電視節目《早安美國》發放預告片，除了揭開電影的神秘面紗外，片名亦將一併揭盅，粉絲務必留意。