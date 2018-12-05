連詩雅加盟星夢似結婚

Shiga否認過檔做「一姐」，說這世代已沒有這種說法，做師妹感覺幾得意，希望公司百花齊放。至於簽約年期及「轉會費」？她指是商業秘密，是開心年數和開心價，大家很有誠意合作。有否請教師兄周柏豪？Shiga笑言無論什麼時候都好似煩住對方，柏豪是她永遠的大哥哥，會解答她所有難題。她感覺這天似結婚，心情很緊張。

吳若希：不用爭唱主題曲

吳若希被問到如何鞏固一姐地位？她沒正面回答，自言很喜歡Shiga，得知老闆簽Shiga時很興奮「我們是同期新人，好似看着大家成長，也經常攞來比較。不過我已是媽咪級，Shiga還是宅男女神，我要開拓嬰兒市場」。會否擔心多個人爭唱主題曲？吳若希說不是爭，因公司太多劇，有主題曲和插曲，她往年一年唱7首，菊梓喬今年也唱了7首，感覺不太好，有新人加入，平均每人唱2、3首更開心。

記者：陳釗

攝影：孫華中

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