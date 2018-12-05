阿嬌自爆雪卵暴肥20磅 唔考慮做多次

記者：陳釗

攝影：孫華中

鍾欣潼（阿嬌）的好姊妹容祖兒早前承認接受了雪卵手術，身為過來人的阿嬌稱是經理人Mani提議叫她們去雪卵，之後都知容祖兒有去做，但兩人沒私下討論，阿嬌說：「只能夠講她做了雪卵手術後沒肥，我有肥囉！（會否叫埋阿Sa雪卵？）你們問她吧。」阿嬌自爆雪卵雪得不多，只得3粒，醫生叫她做多次，但她不考慮，因之前雪卵令荷爾蒙失調，肥了20磅，做極運動都減不了，過程比現在健身更辛苦。

新歌贈準老公 剪走MV男主角

提到新歌《聽說的幸福》，阿嬌表示這首歌是送給準老公賴弘國，特意找來內地唱作人汪蘇瀧作曲作詞，是她入行之後最感動的一首歌：「這首歌一聽到會很有感覺，每次聽完都眼濕濕。特別一句『只要你很愛我，我很愛你，就已經足夠』。（不找老公做MV男主角？）原本想的，但他沒空。」阿嬌自言守不到秘密，原本打算在婚禮播出這首歌給老公驚喜，但自己聽完很感動，忍不住跟對方分享，她笑說：「到時應該會剪走MV男主角，很尷尬的嘛，原本是送給老公，無理由會有第二個男人出現。」

阿嬌最近為婚禮積極減肥，「我覺得自己幾堅持，因為我很易水腫，所以想練結實一點，之前有件婚紗我覺得太細不想試， 但現在居然穿得下，還要改窄，很開心」。瘦了多少磅？「不在於磅數，我希望肌肉結實一點，同有線條，最緊要是手臂和腰」。

堅持做運動 要操出線條美

是否愛上做gym？她笑說：「不是喜歡，是堅持，做gym無樂趣的，會覺得攰。教練希望我婚後繼續堅持，但結完婚再算，我覺得健身都OK的。」阿嬌想身體力行，鼓勵一些不喜歡健身的女仔如何由零開始，一步一步去做，「我見到很多留言，說看到我做運動後，第二日就去做，我覺得是正面和好事」。

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