《大帥哥》首播獲好評 蔡思貝洪永城齊撐張衛健封視帝

記者：陳釗

攝影：劉永銳

與老婆張茜身在非洲的張衛健拍短片撐《大帥哥》首播，片中張衛健笑言都想跟大家睇首播，但應承了老婆，如果「放飛機」會被身邊的老虎乸擔走，並將鏡頭對着素顏的張茜。他又教黑人司機用廣東話為劇集宣傳，齊說：「大帥哥好掂，大帥哥型到噴汁。」

教黑人司機講「大帥哥型到噴汁」

洪永城憑此劇角逐視帝，但他與成班兄弟有策略，全力幫張衛健谷票數，呼籲把投他的票轉投給「大帥哥」，他說：「在我心中他已是視帝，相信不用這個策略，他都有很多支持者，但有少少遺憾是劇集播出兩個星期便是頒獎禮，大家未能看到我們發揮得更加好的集數和場口。」明日是洪永城35歲生日，獲劇組送上蛋糕。他透露正日會與張衛健和蔡思貝上北京宣傳，徐榮及張達倫亦在當地，已叫兩人為他準備驚喜。

洪永城最驚張衛健改對白

說到跟張衛健合作，洪永城說：「我預備好個心態是豁出去，有個咁叻的老師在，由細看到大，跟他指示做，完全無包袱。只是最驚他半夜三更傳些2、3分鐘的語音給我，每次收到都心諗大鑊了，通常是改對白情節，有時還會傳相給我，不過都是對白而已。」

蔡思貝望奪最受歡迎電視拍檔

蔡思貝亦憑《大帥哥》入圍「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」，她自言信心不大，角色頭段比較平淡，後幾集才是重頭戲，寧願大家喜歡套劇。她最想張衛健得視帝，實至名歸。蔡思貝還希望與緋聞男友余德丞奪得「最受歡迎電視拍檔」，難得遇到好拍檔。獲網民指他們登對？蔡思貝笑言：「是嗎？想當年洪永城和黃翠如都很登對，但這樣偏偏就是好拍檔而非情侶。好朋友才能互窒，最多兩兄妹。」

楊秀惠也看好張衛健攞視帝，就算攞不到，在觀眾心中已是最佳男主角。她劇中有很多跳舞戲，又會情挑張衛健，她說：「張衛健還教我如何勾引他，發現原來他都幾得。」

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