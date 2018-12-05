跳十字步唱《Captain Nancy》 薛家燕紅館騷星光熠熠

家燕姐說：「多謝大家來睇我演出，在這行做60年真不簡單，過程中有起有落，艱難時都一一接受，過程中學識好多，也認識很多工作上和支持我的朋友，我好感恩有大家。」她多謝錢國偉和鄭丹瑞為她打造Captain Nancy的造型，她笑言：「我Captain Nancy是打救『池力共鎮』呀！」

大會在熒幕播放家燕姐年輕時黑白粵語片段，她邀請胡楓（修哥）擔任嘉賓，兩人合唱《往事只能回味》。家燕姐說：「修哥睇住我長大，我8歲時入行演他的仔，後來演他妹妹，之後再演他情人。」修哥大讚家燕姐有心，每年都會收到她手寫的聖誕卡。

昨晚有曾江夫婦、歐陽震華夫婦、陳百祥夫婦、吳若希與丈夫、曾勵珍、蓋鳴輝、米雪、姜麗文、盧海鵬、黑妹、馬凱倫、陳曼娜、林盛斌及朱慧敏等捧場，星光熠熠。

記者：楊安莉

攝影：孫華中