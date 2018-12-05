林嘉欣為老公新戲扮醜：幸秋生唔嫌棄我

【明報專訊】黃秋生、林嘉欣、陳家樂及湯怡等合演的驚慄電影《死因無可疑》昨日於打鼓嶺舉行開鏡禮，英皇電影老闆楊受成、導演袁劍偉也有現身撐場。秋生指戲中傾慕林嘉欣多年，扮演觀音兵被她欺負，雖然外形靚仔但智商低低哋。他笑說：「我每日開工會望住嘉欣10分鐘，幫助入戲。」林嘉欣爆秋生在片場找方法親近自己：「秋生坐在我隔籬帳篷休息時，會揭開中間塊帳幕，大家坐在搖搖櫈上搖吓搖吓對望。」他們奉旨談情，不怕令林嘉欣的老公袁劍偉呷醋？秋生理直氣壯說：「我傻㗎！是他叫我來演的。」
手袋藏水壺 打到秋生頭腫
林嘉欣提到日前拍攝追打秋生的場口，發生笑料：「我用個袋狂打他，但我忘記放了個私家水壺在裏面，結果敲到他個頭，好大聲『鏗』一聲，他個頭腫咗一塊，我將件事講畀劉青雲聽，青雲說『點解你咁醒目嘅？』」秋生聞言即說：「一聽就知呢句說話一定是青雲講，這些就是朋友囉！」秋生又指這部戲好好撈，因為全片只得10句對白。問秋生是否重現《人肉叉燒包》的變態角色？秋生說：「令人感覺是，但那種角色我不再演！」林嘉欣自言為演外形滄桑角色，刻意不染白頭髮兩個月，老公開工前又禁她做美容療程、搽指甲油和潤手霜：「老公糟質我就算，好彩秋生這麼有藝術要求，也不嫌棄我，這就阿彌陀佛。」秋生抵死搭嘴：「你同老公講，將你扮醜，因住返不到轉頭，問他驚未！」
記者：鍾一虹
攝影：黃梓烜
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