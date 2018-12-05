林嘉欣為老公新戲扮醜：幸秋生唔嫌棄我

手袋藏水壺 打到秋生頭腫

林嘉欣提到日前拍攝追打秋生的場口，發生笑料：「我用個袋狂打他，但我忘記放了個私家水壺在裏面，結果敲到他個頭，好大聲『鏗』一聲，他個頭腫咗一塊，我將件事講畀劉青雲聽，青雲說『點解你咁醒目嘅？』」秋生聞言即說：「一聽就知呢句說話一定是青雲講，這些就是朋友囉！」秋生又指這部戲好好撈，因為全片只得10句對白。問秋生是否重現《人肉叉燒包》的變態角色？秋生說：「令人感覺是，但那種角色我不再演！」林嘉欣自言為演外形滄桑角色，刻意不染白頭髮兩個月，老公開工前又禁她做美容療程、搽指甲油和潤手霜：「老公糟質我就算，好彩秋生這麼有藝術要求，也不嫌棄我，這就阿彌陀佛。」秋生抵死搭嘴：「你同老公講，將你扮醜，因住返不到轉頭，問他驚未！」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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