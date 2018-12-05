撐枱腳無餵食無上香閨 陳家樂陳瀅口徑一致：無拍拖

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：黃梓烜

陳家樂今年6月與拍拖3年的女友余香凝分手，飽受情傷，寄情工作。早前捲入好友湯怡與洪卓立分手事件，跟湯怡傳緋聞。他與陳瀅8月拍攝劇集《廉政行動2019》，當時家樂自言是絕緣體，不怕會傳緋聞。誰料近日爆出兩人的緋聞，昨午陳家樂先現身電影《死因無可疑》開鏡禮，片中他與緋聞女友湯怡再扮演情侶，不乏鬧交和親熱戲，但家樂稱未知親熱程度。

去陳瀅屋苑隔籬個港鐵站

對於陳家樂傳有新歡陳瀅，湯怡被問到可有甩難感覺？她說：「不要這樣說，覺得他又有緋聞好笑。」

陳家樂在旁呼冤：「我就快無朋友了，食餐飯都會變成這樣的誤會！」家樂否認戀上陳瀅，他解釋道：「我無餵她吃東西，只是角度似啫！我無上她屋企，當日我無揸車，她載我到該屋苑，因為屋苑隔籬是港鐵站，我去搭港鐵。」問他去了哪個港鐵站？他支吾以對說：「什麼站就不要說了，總之不是拍拖！」

「由兄弟跳去做情侶 唔似囉」

問他與陳瀅、湯怡有無發展機會？陳家樂稱暫時無想感情事：「我對擇偶無概念，現在無想這些，我工作太忙，手上有幾部電影，而且好驚，太多了（緋聞），上星期話我跟怡姐，今個星期又話我跟瀅姐，其實每位都是合作緊的伙伴，最近跟陳瀅拍緊《廉政行動2019》，陳瀅是個義氣仔女，似衛詩雅。」湯怡立即質問：「我無義氣咩？」家樂急補鑊說：「你都有，大家都是好朋友，似兄弟情，由兄弟跳去做情侶，唔似囉！」

陳瀅：大家單身容易傳緋聞

陳瀅昨午一身低胸裝出席商場活動，她與陳家樂口徑一致，否認戀情。她笑言請大家冷靜點，稱對方並沒有追求她，她亦沒有追求對方之意，現階段沒有人追。她解釋只是與陳家樂放工食個飯，對方沒有駕車才跟她車過海，並沒有上她香閨，而是到她住所附近轉乘港鐵，之後自己泊好車亦相約了朋友。餵食亦只是拍攝角度問題，絕無餵食及點同一碟豉油。她說：「明白拍劇雙方單身很容易傳緋聞，我也經歷過好幾次。」

讚家樂非常勤力好捱得

覺得陳家樂為人如何？她說第一次合作，印象是非常勤力，一個很捱得的演員，這方面是抵讚的，亦都幾欣賞，是一個好好的演員。勤力的男仔是否她杯茶？她說：「勤力的男仔當然有他的優點，我們工作上是合拍，工作人員都指我們似兄妹，講清楚我們只是工作伙伴，不想大家有猜測。（會否再相約食飯？）我們仍在拍劇，我覺得和拍檔一齊食飯是正常，未來亦無必要避忌，我和何廣沛都有食飯，只不過無人影。」

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