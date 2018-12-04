閃電俠邪神洛基東京動漫節同台

【明報專訊】一連三日在千葉幕張舉行的東京動漫節，前日經已圓滿結束，在DC超級英雄片《正義聯盟》扮演「閃電俠」的艾薩米勒（Ezra Miller），前日偕Marvel超級英雄片《復仇者聯盟3：無限之戰》戲中陣亡的「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）、《鐵甲威龍》男星彼得禾拿（Peter Weller）、《哈利波特》飾演衛斯理兄弟的孖生演員占士（James Phelps）和奧利華菲力普斯（Oliver Phelps）等壓軸登場，熱愛cosplay的日本女歌手中川翔子更趁機跟湯希丹斯頓「集郵」呢。