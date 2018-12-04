閃電俠邪神洛基東京動漫節同台

【明報專訊】一連三日在千葉幕張舉行的東京動漫節，前日經已圓滿結束，在DC超級英雄片《正義聯盟》扮演「閃電俠」的艾薩米勒（Ezra Miller），前日偕Marvel超級英雄片《復仇者聯盟3：無限之戰》戲中陣亡的「邪神洛基」湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）、《鐵甲威龍》男星彼得禾拿（Peter Weller）、《哈利波特》飾演衛斯理兄弟的孖生演員占士（James Phelps）和奧利華菲力普斯（Oliver Phelps）等壓軸登場，熱愛cosplay的日本女歌手中川翔子更趁機跟湯希丹斯頓「集郵」呢。
提起Marvel超級英雄片，明年重頭戲之一《Marvel隊長》（Captain Marvel）已於昨日公開最新海報，金像影后貝兒娜森（Brie Larson）飾演「Marvel隊長」穿著全套戰衣閃爍登場，身後出現美軍戰機和外星太空船，象徵她在不同時空擁有兩個獨特身分。至於最新預告片定於今日透過體育頻道ESPN直播美式足球聯盟（NFL）賽事中場亮相，本地粉絲亦可同步欣賞到中文字幕版本。
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