《爭寵》奪10獎 破BIFA最高紀錄

美中不足的是，金像影后愛瑪史東（Emma Stone）未能憑本片贏得最佳女配角，敗在缺席領獎的同片拍檔麗素慧絲（Rachel Weisz）手下。至於出爐影后奧莉菲亞高文則搞笑地拿着麗素的頭像紙牌合照。

《爭寵》被華文傳媒視為英國版《延禧攻略》，故事講述18世紀初，奧莉菲亞高文扮演的英國安妮女王健康欠佳，國事交給密友麗素慧絲處理，新入宮的女僕愛瑪史東深得麗素歡心，竟趁麗素忙於國事，藉機接近女王並發展親密關係。香港暫定明年2月21日上映。

其他得獎者包括祖高爾（Joe Cole）憑《煉獄信使》（A Prayer Before Dawn）稱帝，《引力邊緣》阿方索克朗（Alfonso Cuaron）執導半自傳式黑白片《羅馬》（Roma）奪得最佳國際獨立電影，《寫我深情》茱迪丹芝（Judi Dench）則獲頒終身成就獎，表揚這位英國殿堂級女星的影壇成就。