白石麻衣膺日本廣告天后

文：蘇珮欣

2011年加入女團乃木坂46的白石麻衣，去年初推出寫真集《Passport》，首周銷量突破10萬冊，並以總銷量超過20萬冊的佳績，成為去年寫真集之冠。截至今年6月，《Passport》第20次再版，總印刷量突破31萬冊，成為出版商「講談社」史上最高印刷量的寫真集。

白石麻衣榮升「寫真王女」後，人氣更上層樓，隨即成為廣告界的新寵兒，為化妝品、服飾、啤酒及乳酸飲品等不同類型的產品擔任代言人，證明她的吸引力，已超越年齡或者性別之限。根據日本網站Oricon統計，白石麻衣今年接下18個廣告，成為日本女星之冠，力壓坐擁15個廣告的《海街女孩日記》廣瀨鈴，至於日劇《中學聖日記》有村架純、《神奈小姐！》渡邊直美，以及上屆廣告天后兼混血女星Rola，同樣以12個廣告合約並列第3位。

白石麻衣的隊友亦不遑多讓，齋藤飛鳥與西野七瀨亦是廣告商的寵兒，二人同獲11個廣告，與日劇《繼母與女兒的藍調》綾瀨遙、AKB48前成員川榮李奈及《律政英雄2》吉田羊並列第4位。今年「廣告天王」則由54歲搞笑男星出川哲朗，以14個廣告當選。

齋藤飛鳥訪港谷戲

提起齋藤飛鳥，上周她跟隊友完成上海演唱會後，前晚她轉抵香港，為日本版《那些年，我們一起追的女孩》宣傳。抵埗後齋藤飛鳥先到尖沙嘴逛街，並在廣東道跟自己代言的內衣廣告合照，又在海報上簽名留念。