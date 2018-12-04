傳誕B後首曝光 張栢芝包到冚雙手舉V

娛樂組

張栢芝被傳在養和醫院生第3胎， 又傳BB的爸爸是一名比栢芝年長20歲的新加坡富商。栢芝對有關傳聞一直沒有回應，她的行蹤保密，未見真身。

網民質疑是否舊照？

前日張栢芝終於在社交平台曝光，她的友人Bonnie在IG上載跟張栢芝的合照，她又跟栢芝的細仔Quintus合照，並留言道：「今日小朋友遊樂日，又撞到好姊妹Ceci（張栢芝），Quintus愈來愈高大靚仔呀！」栢芝還對鏡頭舉V字，精神很好。對於栢芝「現身」，有網民質疑是否舊照片？又有認為栢芝若剛生BB應在家中坐月？怎會帶兒子周圍去玩。

好友稱不似剛生完B

栢芝的朋友Bonnie是飲食作家，她接受傳媒訪問，透露照片是前日在深灣遊艇會拍攝的，在社交平台分享照片也獲栢芝同意。自傳出張栢芝生第3胎的消息，她身邊的朋友皆封嘴，異口同聲說很久沒有見面。Bonnie跟栢芝近距離接觸，最令人關心的問題是栢芝是否剛生BB？Bonnie回應說不清楚，但見栢芝的狀態，覺得她唔似剛生完BB，她的手腳仍纖瘦。

至於傳聞栢芝有新加坡男友？Bonnie稱未有所聞，她認識的栢芝一直專注照顧兒子與家庭。Bonnie又透露栢芝曾傷十字韌帶，故有一段長時間沒有滑水。