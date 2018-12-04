瞓身練舞迎接紅館騷 劉德華弗爆要歌迷盡興

文：娛樂組

劉德華將於12月15日（下周六）至明年1月3日舉行《My Love Andy Lau劉德華World Tour》香港站演唱會，正式倒數兩星期。華仔密鑼緊鼓為演出勤加練習，大會發放他排舞的照片，雖然華仔講過鑑於傷患剛癒，不會做太多高難度動作，但照片可見他不時被舞蹈員抬起，又要瞓地，絕對不輕鬆。華仔說：「有時跟舞蹈員一齊排練，有時自己留下練，回家後我都會至少跑步45分鐘。」華仔率先預告舞台上設計有別於以往，將原本在紅館中央的大熒幕，改設置舞台旁邊，讓觀眾的視野更寬闊。

戒糖戒澱粉 嚴格管理體能

為了身形以最佳狀態示人，華仔在飲食方面下了不少工夫，一向茹素的他每日進食大量蔬菜，而且每日食6隻雞蛋，他說：「最大改變是要戒澱粉和戒糖，因為其實我吃素之後，澱粉類一直是最主要的飲食，戒澱粉初期真的覺得餓，但很快就習慣，大家不用擔心我的體能狀態，因為我有營養師看管住！」華仔對於演唱會每一個細節都有高度要求，亦嚴格自我管理好體能和體態，他說：「希望每一名觀眾都能夠盡興而回，每張門票都物超所值。」