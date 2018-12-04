美好回憶鎖在音符中 陳奕迅難忘盧凱彤結他獨奏

記者：楊安莉

攝影：黃梓烜

陳奕迅（Eason）被形容為「最具代表性影響香港樂壇風格的人」，過去由香港這個細小地方向世界出發，走遍星馬、美加、歐洲、澳紐等地，他將華人的音樂帶到世界不同角落，曾經幾乎每星期都要飛往一個不同的地方；在巡迴演出的旅程中，見面最多的除了空姐和空少外，就是圍繞身旁的一班音樂拍檔DUO Band。

合作兩年開66場巡迴演唱會

《DUO》是Eason在2010年至2012年展開66場次的巡迴演唱會，今次專輯《L.O.V.E.》正正找來這次巡迴的團隊一齊合作，成為他們這兩年來的友情印記。跟巡迴樂手合作製作專輯不是首次，《DUO》對Eason而言，跟上一次的《H3M》的感覺大不同。Eason說：「上次巡迴《Eason's Moving On Stage》的班底是一群我好想合作的人，單立文、唐奕聰、鄧建明、柳重言、C.Y.Kong等，全部都是樂壇最頂尖的樂手，是我們的中流砥柱，所以每人各自監製一首歌，製作出《H3M》專輯，他們人人都獨當一面。今次不一樣是大家透過牽紅線而聚集起來的樂手，我們不是同枱食飯各自修行，今次沒有高低之分，而是一齊修行，成件事簡單得多。」

笑DUO Band全是百厭星

新碟《L.O.V.E.》中的《破壞王》正是今次合作的前奏，以幽默輕鬆的音樂介紹DUO Band出場，Eason形容他們全都是「百厭星」，而《與你常在》就是寫出他們在等飛機、綵排或在世界不同地方的酒店無聊時的景况，歌詞中提到「你和他都爛玩」、「同枱喝紅酒威士忌」、「頑童鍥而不捨錄影」等。而最後一首《可一可再》是由Eason親自撰寫，歌曲中途有DUO成員的逐一演繹，他說着說着也想起DUO Band失去的其中一員盧凱彤（Ellen）。Eason說：「我們都好掛住Ellen，發生事情後，我們把出碟的計劃推遲，因為想尊重她本人和她的家人，我們當然都好不開心，她對我們的影響真的好大。後來我們再細想，都認為Don't let her down，我覺得她會想我們繼續，是正面的，所以冷靜一段時間後，決定繼續做，而早前的音樂會都預她一份！對，一齊玩就對了。」

聽舊作 重新認識Ellen

雖然Eason面帶笑容，但對於Ellen的回憶仍然深深藏在心裏，他再次說：「還是會好掛住她，繼續吧，好多事情都需要繼續，但我最開心是早前在中環海濱舉行的音樂會，她太太余靜萍有到場，我見到她，個心就安樂好多，可能是一種關係的連結。對我而言最大的啟發，就如昔日Swing拆伙發展後，大家就好恨他們幾時重組，要是我的話，就即管讓大家恨，一恨的話，大家就會多去聽他們的舊作。Ellen也是一樣，她留下好多很好的作品，我們可能曾經錯過了，就趁機會聽聽，重新去認識她。」Eason稱在專輯製作的紀錄片裏，有Ellen的結他獨奏，他表示當時錄音室只有他與Ellen，看着她彈結他，自己不禁着迷，他說：「感覺好正，音樂有趣的地方是加上人類的感情，超越了言語的一樣東西。」

做學友接班人 瘋狂煲劇

由工作拍檔轉化為朋友，再利用他們最擅長的音樂去記錄友情，到底跟陳奕迅交朋友是否一件難過登天的事？Eason說：「同陳奕迅做朋友不難，但要成為好好好好的朋友就愈來愈難，我現在這階段不知為何愈來愈被動，近來愈來愈鍾意留在家裏，我有睇《跳躍生命線》和《是咁的，法官閣下》。」實在難以想像國際知名的男歌手談起電視劇竟然侃侃而談，他笑說：「好多人不知道，多年前的張學友是熟悉所有電視劇的，因為他經常在家裏，我懷疑我這方面是接他班，老實講，在樂壇就未能接到學友班，因為我跟他都仍然上班中，這方面絕對是！」

髮型：Matt Chiu@Xenter

化妝：Karry Wong

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