訪台谷PS4遊戲 木村拓哉歡迎粉絲「玩自己」

文：蘇珮欣

木村拓哉前日與8年沒見、《月之戀人》舊拍檔兼台灣名模林志玲於時裝活動上重遇，兩人一同行「天橋」之餘，木村還為林志玲補祝生日。活動後，木村與林志玲一同參加主辦單位舉辦的派對，木村被不少同場嘉賓「集郵」，他幾乎來者不拒，相當親民。

昨日趁傍晚離開台灣前，木村出席PS4遊戲《Judge Eyes：死神的遺言》代言活動。該遊戲以木村為主角，描述他飾演的律師，因某事辭去工作，轉行做私家偵探，並捲入連環殺人事件。

木村以一身黑西裝現身，一出場即親切地走到台邊與前排玩家擊掌，木村表示，非常喜歡台灣，「台灣粉絲一直都很熱情地歡迎我，真的很開心。」他又不忘賣廣告，「希望大家和我一樣喜歡這個遊戲，請盡情操縱遊戲中的我吧」！

木村又透露，當他接到這個遊戲的邀約時大感驚訝，因從未試過做遊戲主角，是一項全新體驗。不過，當木村被要求試玩遊戲時，他即表現得有點害羞，笑言自己事前沒細心看活動流程，不知道自己要試玩，「不過遊戲好易上手，會玩到忘記眨眼，大家玩時要記得眨眼。」雖則木村沒料到要即場示範打機，但他拿起手掣後手指快速轉動，輕易勝出。

光希公開「執葉」照

另一邊廂，木村為視頻網站GYAO主持節目《木村先~~~生！》，昨日播出最新一集。木村穿上皮褸、戴上墨鏡大玩魔術，私下對魔術甚有研究的他，即場示範玩銀幣魔術，還顯得十分得戚，但當他看到職業魔術師的表演後，也不禁大呼神奇。

木村的么女木村光希（Kōki,）昨日也湊熱鬧，於社交媒體公開自己與愛犬的合照，又拿起樹上掉下的紅葉拍照，展現少女的一面。