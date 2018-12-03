袁偉豪支持馬德鐘封視帝 拉票欠積極 李佳芯：內心緊張

記者：楊安莉 鍾一虹

攝影：劉永銳 鍾偉茵

馬德鐘昨日到樂富出席《前行喜動同樂日》開幕禮，獲圍觀者歡呼支持，又要求與他合照；問馬德鐘會否趁機在現場為角逐視帝拉票？他說：「多謝觀眾這樣支持我，但今日是健康日，無想過要拉票。不過我和同劇演員會再約食飯慶祝，好難得大家用心做一部戲，每個收視點都是觀眾的支持，台慶頒獎禮我都會出席，大家支持先可以將頒獎禮變得盛大，獎項得失就無所謂。」怕不怕齋坐一晚？他大方說：「睇人攞獎都開心的。」

馬德鐘睇人攞獎都開心

袁偉豪與李佳芯（Ali）昨日出席商場的聖誕活動，袁偉豪是視帝熱門人選，先後封新加坡和馬來西亞視帝，問他向三料視帝進發的信心？他直言：「平常心，將自己一票投給馬德鐘，好支持他。我就夠了，兩個獎已經好滿足。（寶兒話你三料就送驚喜？）咁驚？我怕她嚇親我。」

前晚播出的《美女廚房》中，袁偉豪被楊詩敏從後熊抱，剛巧鏡頭見到他的女友張寶兒從旁爆笑，問到為何要趕走女友？袁偉豪說：「男人做事，望到實點工作？」

Ali近日落力拍劇，問到會否未夠積極拉票？Ali說：「我不夠積極嗎？其實我內心很緊張，我是慢熱的人，（叫男友陳炳銓投你票？）他點投？不過每一票對我都好重要，靠身邊的朋友和家人。」Ali認為視帝誰屬好難估，她自言去年在新加坡得獎也是意料之外的事。

提到《大帥哥》和《救妻同學會》未播已獲提名，她說：「多人參與會更加熱鬧，應該百花齊放。」Ali透露聖誕和除夕接到不少工作，還預告會唱歌，希望大家會好好期待。

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