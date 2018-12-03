台慶頒獎禮王浩信盼「冧莊」稱帝

很多人希望王浩信蟬聯視帝，他認為最緊要觀眾支持《兄弟》，「信心大不大仍抱觀望態度，我自己想攞，但要看觀眾」。最大勁敵是誰？他覺得是《跳躍生命線》感動很多觀眾的馬德鐘、《大帥哥》張衛健，還有雙料視帝袁偉豪及同劇的楊明，今年競爭很激烈。

楊明笑言原本很有信心，但見到王浩信就打消念頭，楊明得到最老「飛躍進步男藝員」後，現以最年輕藝員奪得「萬千光輝演藝大獎」為目標。他剛得到服務20年「金牌」，認為與前輩爭獎自己絕對有分量。

昨日是朱晨麗31歲生日，眾藝員特別為她準備蛋糕慶祝，令她開心不已，與拍檔及監製玩到滿面忌廉。她表示前一晚收工已凌晨，母親準備了花及蛋糕為她唱生日歌送上驚喜，「今年生日願望是希望家人身體健康，因婆婆患癌身體不太好」。今年首次提名視后，但競爭很大，她入圍已開心，並會支持好姊妹煒哥（陳煒）。

朱晨麗31歲生日 獲贈蛋糕慶祝

生日可有男仔相約？她大呻：「我覺得男仔應該主動一點，為何那麼被動，是否現在流行女仔主動去約？如果要追我就主動一點，我很傳統。」緋聞男友何廣沛沒表示？她指對方跟很多朋友一樣傳短訊祝賀。言下之意是否覺得對方不夠主動？「你們覺得呢？當然不收貨，要請食飯，但我們平時單獨食飯又會被影到，其實一班朋友約出來食飯都可以的。」

記者：林祖傑