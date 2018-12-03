臉圓肚凸腰粗上圍升孕味濃 岑麗香：朋友都問我幾時生

記者：楊安莉

攝影：劉永銳

香香穿著的連身裙下半身是多層立體網紗，遮着腹部。一向身形纖瘦的香香臉圓圓、肚凸凸又腰粗粗，上圍明顯升Cup，孕味甚濃。問是否要恭賀她？香香一臉尷尬說：「恭喜什麼？條裙有少少『拋』的效果。（未夠日子不講得？）我在適當時候會講，畀少少時間我，我都要時間消化一下，努力中。」大會送給她的蛋糕上，有她跟老公強強「合成BB照」，是男孩子，問想生仔定女？香香說：「大會送的「合成BB」是囝囝。（你想生仔定女？）到時先算啦，祝福來的。（大壓力？）這一刻真的有壓力，最緊要調理好身體，有舒服的心態，見親朋友都直接問我幾時生。」

台慶頒獎禮撞正結婚2周年

香香直認現階段休息中，主要調理身體，學習煲湯。她剛由加拿大返港，聖誕前又會返加拿大過節：「飛來飛去，幸好我身體很容易適應時差。（老公強強叫你小心？）他比我還辛苦，因為工作比我忙碌。」

她表示台慶頒獎禮是結婚2周年日子，老公一早預留她檔期去慶祝，說要給她驚喜，所以她的檔期給了老公，去不到頒獎禮，但角色能夠入圍真的好開心，個角色她好鍾意，夠貼地。離開前，記者再三叮囑她要小心出入，不要穿高跟鞋，香香大笑講：「多謝！」

張栢芝傳誕B 區永權驚訝

同場區永權被問到好友張栢芝誕B的傳聞時，他表示：「不知道，我都是睇傳媒報道才聽到這個消息，睇到新聞當然有少少驚訝，不知真定假，問回當事人比較好。」

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