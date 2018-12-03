劉嘉玲53歲生日 老公梁朝偉贈「暖心」禮物

嘉玲本月8日53歲生日，她表示會跟家人食飯簡單慶祝，「如果慶祝，朋友輪住食要成個月排住隊，個個都好惜我，但我近年較注重健康，少食多運動，所以免了，留待大壽才慶祝」。嘉玲指老公梁朝偉已有「表示」，但不透露禮物是什麼，只形容令她暖在心頭，「我們講心不講金，他記得我生日已經好開心。對我們來講，開心的話日日都是大節日，想講我愛你就即時會講，不需要等。」

麥浚龍：古天樂錄音前講明不唱現場

麥浚龍透露剛完成新專輯的混音工作，預計一星期內會推出。提到他邀請古天樂復出唱歌，古仔即獲網民推爆上「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後5強，他替古仔開心，「跟他合作《風林火山》時傾開，大家默契很強。後來邀請他用音樂演繹這故事，這次合作我好開心。（網友想推他冠軍逼他現場演繹？）這方面我控制不到，但在錄音室，他演繹時感情和表情都好豐富，我們不是為獎項去做，但得到大家這麼熱切期待，非常開心。他錄音前跟我講明不要唱現場，至於他之後肯不肯，我認為要問他本人。」

古仔昨日在微博回應入5強感受，笑言第一個反應以為同事跟他開玩笑，接受這事實後，他感謝商台及古迷外，更加多謝麥浚龍和謝安琪，入圍是早來的聖誕禮物，但他未有提及會否出席頒獎禮。

記者：楊安莉

攝影：鍾偉茵

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