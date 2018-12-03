王寶強傳糾眾毆傷前妻 馬蓉涉帶剪刀闖前夫家

周星馳賀歲新片《新喜劇之王》男主角、34歲內地男星王寶強，昨日爆出疑暴力對待前妻馬蓉的羅生門糾紛。馬蓉滿身傷痕向傳媒稱遭王寶強毆打，但隨即有知情人士指馬蓉帶剪刀到王寶強家鬧事，嚇暈王媽媽，搞到報警，王寶強見馬蓉仍鬧不停，才忍不住動手。馬蓉卻否認帶剪刀及與王媽媽發生正面衝突，其後曝光的閉路電視片段中，見到馬蓉袋中跌出剪刀。事件峰迴路轉，不少網民認為這場風波是馬蓉自導自演。

娛樂組

王寶強與32歲馬蓉於2010年結婚，育有8歲兒子及7歲女兒。前年王寶強爆出馬蓉與經理人宋喆有婚外情，雙方打官司1年多，法院最後判決離婚，兒子跟王寶強，女兒則歸馬蓉撫養。昨日有網民爆料稱王寶強對馬蓉施暴，馬蓉傷勢嚴重被送入醫院救治，還有一張馬蓉面及手有傷痕的照片。

內地傳媒「新浪娛樂」到醫院後，拍到馬蓉照片及訪問，可見馬蓉臉部、眼睛周圍、嘴唇和手也有血漬和瘀傷，其母的額頭也紅腫了。

周末按例接兒子 上門未見人

馬蓉在訪問中表示離婚後，根據法庭判決，每逢周末她可以接兒子陪伴一天。前晚8時她與媽媽到王寶強家時，發現孩子及王寶強均不在，於是留在王家等。由於王寶強侄子要她們離開，她們情急下走入臥室將門反鎖，王寶強侄兒遂報警調解。王寶強回家後踢碎玻璃門，雙方發生衝突，及後在警察調解下情况緩和。警察離開後，馬蓉繼續留在王家等待兒子，其後聽到房外的人愈來愈多，擔心再起衝突於是報警，並向警方說：「王寶強揚言要殺我。」警方再次到場，王寶強提出要和馬蓉單獨溝通。雖然有警察在場，王寶強仍帶著4、5人衝前對馬蓉拳打腳踢，搶走其手袋及手機，甚至對馬蓉媽媽動手。警察一直由飯廳攔阻到臥室，也阻不住王寶強與友人對馬蓉動粗，之後馬蓉被送往醫院。

王母嚇暈送院 馬母否認衝突

之後有自稱跟王寶強相熟的知情人士爆出另一版本，聲稱馬蓉前晚帶着剪刀去王寶強家鬧事，嚇暈了王寶強媽媽，王媽媽被送入院，王寶強方面報警處理。馬蓉一直留在王寶強家罵了數小時，言語間有侮辱王寶強家人，還拿碎玻璃威脅警察，雙方對峙7、8小時，王寶強才忍不住動手。知情人士還指馬蓉自己叫救護車，她還躺在地上自拍，網上有關馬蓉傷勢的照片也是她自己拍攝的。

對此馬蓉媽媽堅決否認，強調她們完全沒和王寶強媽媽衝突，亦沒有帶剪刀。她解釋女兒被打到不能動彈，她又不識用電子產品，於是將手機交給女兒聯絡醫院。

閉路電視見馬蓉剪刀跌落地

王寶強住所門外的閉路電視片段亦曝光，見到身穿白色外套的馬蓉和母親到達王寶強家門外，馬蓉曾試圖跳起來將監控打掉，其間不小心將身上的剪刀掉落地上。馬蓉媽媽再被問到馬蓉是否帶剪刀入屋時，則說︰「我現在頭暈，不想回應。」馬蓉經過半天檢查，於下午2時許用白色大衣蒙頭，由一名友人背着奔跑着離開醫院，大批傳媒追訪，他們登車離開。有報道指檢查報告中，馬蓉身體各部位未有骨折。事件衆說紛紜，很多網民質疑馬蓉演戲。

馬蓉拍視頻作證 追究造謠媒體

消息指王寶強、馬蓉與其母昨日先後到派出所落口供；馬蓉晚上發聲明指事發的房屋是她與王寶強的共同財產，因離婚糾紛未分割，所以不存在闖入王寶強媽媽住所之說。她是依法接兒子，王寶強未將兒子交給她是違法在先。她又指拍了視頻作證據，如果拿回手機而視頻未被刪除，會公開內容，並依法追究造謠媒體責任。

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