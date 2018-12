The Weeknd的香港演唱會大約於前晚8時50分開始,The Weeknd甫出場即大叫「香港」,並唱出《Pray For Me》、《Starboy》、《Party Monster》等歌曲。大部分時間The Weeknd相當寡言,亦沒有更換造型,實行以歌會友。當他唱到《Can't Feel My Face》,現場氣氛最好,不少樂迷聞歌起舞。The Weeknd再次開腔問觀衆,「香港你好嗎?會跟我一起唱嗎」,隨即全場大合唱。到慢歌部分,部分樂迷高舉手機的電筒燈營造氣氛。安歌環節,The Weeknd送上《Call Out My Name》、《The Hills》等大熱歌曲,並表示「多謝香港」加飛吻送贈樂迷,雖然The Weeknd話不多,但全晚唱了20多首歌曲,為首次來港演出畫上完美句號。