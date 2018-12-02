Ariana Grande冠軍新歌MV首播刷新紀錄

【明報專訊】美國女歌手Ariana Grande的新歌《Thank U, Next》甫推出即登上Billboard 100大冠軍位置，並成為3周冠軍歌曲，是自2015年英國樂壇天后Adele的《Hello》後，首名女歌手在Billboard 100有此佳績；《Thank U, Next》的MV前日首播，在YouTube亦刷新紀錄，包括在高峰期同一時間有多達82.9萬人瀏覽；另外，在首播期間有多達51.6萬個留言，是Ariana繼力壓Selena Gomez成為串流音樂平台Sportify最多點擊歌手後，再創下另一紀錄。