Ariana Grande冠軍新歌MV首播刷新紀錄

【明報專訊】美國女歌手Ariana Grande的新歌《Thank U, Next》甫推出即登上Billboard 100大冠軍位置，並成為3周冠軍歌曲，是自2015年英國樂壇天后Adele的《Hello》後，首名女歌手在Billboard 100有此佳績；《Thank U, Next》的MV前日首播，在YouTube亦刷新紀錄，包括在高峰期同一時間有多達82.9萬人瀏覽；另外，在首播期間有多達51.6萬個留言，是Ariana繼力壓Selena Gomez成為串流音樂平台Sportify最多點擊歌手後，再創下另一紀錄。
《Thank U, Next》的MV亦成為網絡熱話，Ariana在MV中向4齣著名少女電影致敬，包括「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）主演的《啦啦小野貓》（Bring it On）、珍妮花嘉納擔正的《女大13變》（13 Going on 30）、金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）演出的《律政可人兒》（Legally Blonde），以及《辣妹過招》（Mean Girls）等；Ariana更誠邀不少圈中人客串，包括真人騷女星Kris Jenner，Kris的女兒就說把Ariana的MV看了又看。