Ariana Grande冠軍新歌MV首播刷新紀錄

《Thank U, Next》的MV亦成為網絡熱話,Ariana在MV中向4齣著名少女電影致敬,包括「蜘蛛女」姬絲汀鄧絲(Kirsten Dunst)主演的《啦啦小野貓》(Bring it On)、珍妮花嘉納擔正的《女大13變》(13 Going on 30)、金像影后麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)演出的《律政可人兒》(Legally Blonde),以及《辣妹過招》(Mean Girls)等;Ariana更誠邀不少圈中人客串,包括真人騷女星Kris Jenner,Kris的女兒就說把Ariana的MV看了又看。