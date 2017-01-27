BTS橫掃7項Melon音樂獎成大贏家

由韓國大型音樂網站Melon主辦的MMA頒獎禮，主要計算歌手在該網站的全年成績，加上粉絲投票決定得獎名單，結果在四大獎項中，BTS先後從韓劇《陽光先生》男星李秉憲及《鬼怪》李棟旭手上，接過年度最佳藝人及專輯兩項大獎，再加上全球藝人、網絡人氣、最佳Hip-Hop、Hot Star，以及十優歌手獎，令到BTS總共奪得7個獎項，大幅拋離其他對手。

Wanna One和iKON平分秋色

緊隨其後的是另外兩隊男團：Wanna One及iKON，前者獲頒年度最佳錄音、舞蹈男歌手及十優歌手獎；後者則有年度最佳歌曲、作曲家及十優歌手獎，都算平分秋色了。

除了頒獎之外，歌手為慶祝Melon頒獎禮10周年而構思的特別演出環節亦相當精彩，例如iKON跟交響樂團合作，成員唱歌跳舞之餘，又彈琴又指揮，極盡視聽之娛；BTOB隊長恩光雖已入伍，其餘6名成員表演期間，刻意空出中間位置，好讓粉絲感覺到恩光仍舊在舞台演出，既有心思亦很感人。至於Wanna One及BTS壓軸表演更是精彩絕倫，令台下粉絲拍案叫絕。

與聯合國兒童基金合辦慈善活動

提起Wanna One，昨日他們宣布跟聯合國兒童基金會合辦「Wanna One For Every Child」慈善活動，成員將捐出8070張毛氈予全球的貧窮兒童，好讓他們可以溫暖地度過寒冬，認真別具意義。至於為何是8070張？因為8月7日正是Wanna One出道的紀念日。