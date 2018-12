BTS橫掃7項Melon音樂獎成大贏家

由韓國大型音樂網站Melon主辦的MMA頒獎禮,主要計算歌手在該網站的全年成績,加上粉絲投票決定得獎名單,結果在四大獎項中,BTS先後從韓劇《陽光先生》男星李秉憲及《鬼怪》李棟旭手上,接過年度最佳藝人及專輯兩項大獎,再加上全球藝人、網絡人氣、最佳Hip-Hop、Hot Star,以及十優歌手獎,令到BTS總共奪得7個獎項,大幅拋離其他對手。

Wanna One和iKON平分秋色

緊隨其後的是另外兩隊男團:Wanna One及iKON,前者獲頒年度最佳錄音、舞蹈男歌手及十優歌手獎;後者則有年度最佳歌曲、作曲家及十優歌手獎,都算平分秋色了。

除了頒獎之外,歌手為慶祝Melon頒獎禮10周年而構思的特別演出環節亦相當精彩,例如iKON跟交響樂團合作,成員唱歌跳舞之餘,又彈琴又指揮,極盡視聽之娛;BTOB隊長恩光雖已入伍,其餘6名成員表演期間,刻意空出中間位置,好讓粉絲感覺到恩光仍舊在舞台演出,既有心思亦很感人。至於Wanna One及BTS壓軸表演更是精彩絕倫,令台下粉絲拍案叫絕。

與聯合國兒童基金合辦慈善活動

提起Wanna One,昨日他們宣布跟聯合國兒童基金會合辦「Wanna One For Every Child」慈善活動,成員將捐出8070張毛氈予全球的貧窮兒童,好讓他們可以溫暖地度過寒冬,認真別具意義。至於為何是8070張?因為8月7日正是Wanna One出道的紀念日。