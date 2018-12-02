容祖兒集氣撐古天樂贏男歌手獎

盼古仔上台發言再唱歌

被問到最想聽古仔唱哪首歌？容祖兒二話不說道：「《今期流行》是必然選擇，我是第一人在廣告中要求古仔再開金口，開口中十分靈驗。」對於好友張敬軒及陳奕迅同樣入圍5強，她說：「軒仔沒有所謂，他已經深入民心，今年我最想看到的依然是古仔上台攞獎，如他不願現身頒獎禮，希望至少也拍段片，他身為演藝人協會會長，應該企台上發言，說對樂壇的展望，之後再唱一首歌，那就完美了！」

容祖兒與已故盧凱彤也入圍叱咤「我最喜愛女歌手」5強，問是否寧願對方攞獎？她說：「 看得出大家對她的思念，總之一切在心中，我很多謝大家支持，得獎與否沒所謂，在大家心中仍有這位置已滿足。」

「與楊政龍是不可能的」

英皇老闆楊受成兒子楊政龍常於社交平台上載與祖兒態度親暱的合照而傳緋聞？祖兒笑說：「是不是沒有新聞？我和他是不可能的，我看着他長大，大家是一家人。 （可接受姊弟戀？）不要耽誤他情路上的前途，他大把前途。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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