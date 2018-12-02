與郭藹明結婚20年 劉青雲想去芬蘭共度白色聖誕

劉青雲表示之前4個月忙於拍攝電影《神探大戰》，日前才完成，在活動上見到聖誕老人，令他想和太太去芬蘭旅行。他搞笑說：「聽講芬蘭好凍，早上9時拿着支雪條到晚上9時都不會溶，我好怕凍。」他又透露每年聖誕都會送太太一張聖誕卡。問到會寫什麼？他說：「寫送給誰、聖誕快樂和簽個名囉。」不寫我愛你？他笑說現在做男人真惡做。青雲的聖誕願望是世界和和平，戰爭和貿易戰也不要發生，全球有8億人吃不飽，倒不如將錢幫助這些人。

叫古天樂不要拍戲專心唱歌

談到好友古天樂與陳奕迅對撼，爭奪商台「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」？劉青雲驚訝說：「吓，古仔唱歌，好的，多元化發展，最重要注意健康。（可曾聽過古仔唱歌？）佢拍戲說話都唔講多句，點會唱歌，但偶然一次聽過，都OK。（他不唱歌嘥咗？）應該做自己喜歡的事，佢索性專心去唱歌好了，留個位畀我哋拍戲，佢都適合做歌手。（會否鼓勵他去紅館開騷？）佢好醒目，自己識計，不用我跟他說。」

提到他和古仔、張家輝曾在電影上合唱，會否組樂隊夾band？青雲笑說：「唔好害個樂壇，古仔和家輝唱就得，佢哋活潑又好動，家輝睇個樣就似唱歌，但我無唱歌天分，亦不享受唱歌。（何時會唱歌？）老婆生日時唱生日歌，又要情話綿綿，就嚟要『考試』了，男人真惡做！」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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