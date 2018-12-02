心願父女檔做義工 城城盼囡囡服務社會

郭富城現場公布香港電影金像獎今年以「與罕病同行」為主題，並聯同多個機構由3月起推出「關愛飛」項目，為罕病患者與家人提供優惠。

當爸爸後感受壓力

城城認為新設項目有建設性：「我當爸爸後都感受到壓力，好希望小孩健康成長，見到罕病家庭的不幸，好體諒父母親的壓力更大，要負擔藥費、照顧病童，又擔心到公眾場所受到奇怪的目光，覺得他們都應該要有娛樂和權利。或者未婚的人未能感受到，將來下一代會如何，無人能預計，所以希望早點將關愛信息燃點下去，做正能量教育。」

教女兒學分享接納與友愛

特首席上發表政府會多撥款資助和關愛罕病家庭，郭富城相信特首講得出、做得到，他說：「特首說會引入更多援助和藥物，做市民當然開心，希望社會互相包容、互助互愛。」可有想過帶女兒Chantelle一起做義工？他說：「她現在還細，將來一定會，我現在都有教她攬住公仔惜一啖，學習分享、接納與友愛，不要忘記我都是傑青，一生有義務和責任行善，現在有了家庭，有責任教好小孩子。」問他是否想培養女兒接棒做傑青和親善大使？城城說：「希望她將來能服務社會，我作為父親就安慰了。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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