徐若瑄擔心再懷孕：兒子乏人照顧

有傳她為夫還債，才復出拍戲？她未有正面回應，「我想過很多次，女人要平衡一點，不需要為婚姻拋棄一切，愛情並非生命全部，婚前婚後要有家庭、事業和朋友才可以平衡，所以我計劃一直工作到老」。她自言身體較弱，懷孕時長期卧牀以致肌肉萎縮，整整年半才恢復。會否再生B？她稱不怕辛苦，但要看身體能否負擔。她現在每天帶兒子去街，擔心再懷孕，兒子沒人照顧。她很享受當母親，但不會做全職媽媽，笑言這樣生命會枯萎。

梁詠琪嘲老公是小綿羊

梁詠琪表示難得徐若瑄來港，她要盡地主之誼來支持，但不會入場欣賞，驚睡不着。她自言以前不怕看恐怖片，但女兒出世後就驚，老公也不會陪她睇，因老公是小綿羊，一嚇就走。生女前都會逼老公陪她看，現在連她都驚了，所以不會拍恐怖片。

記者：柯美

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com