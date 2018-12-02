萬人迷相隔8年再遇第一名模 木村拓哉林志玲型爆行騷

木村拓哉的15歲細女木村光希（Kōki,）今年5月出道做模特兒，成為時尚界寵兒，密密出席品牌活動。木村不讓女兒專美，獲邀到台灣擔任《2018亞洲時尚大賞》活動大使。昨午他從日本飛抵台灣松山機場，逾500名粉絲一早在機場守候，帶備扇、名牌等物品歡迎偶像。他在保安及工作人員護送下步出接機大堂。木村戴太陽眼鏡，穿著間條T恤、牛仔褲，並將外套搭在肩上，瀟灑Chok爆，粉絲即報以尖叫。他面露笑容，親切向粉絲及傳媒揮手，還站在粉絲前面給傳媒拍照。之後被護送上車，全程逗留約4分鐘。

木村記得生日 志玲受寵若驚

下午4時許，木村換上黑色西裝帥氣現身，與穿著性感低胸長裙的林志玲壓軸亮相時尚大賞紅地氈。林志玲蹺着木村的手，木村說：「很開心能跟林志玲一起擔任活動大使，請大家多多指教！」說到林志玲上月29日生日，木村說希望活動後有機會為她慶祝。林志玲受寵若驚在旁掩嘴笑，感謝說：「太感謝他記得我的生日，我幫粉絲許願，希望木村多來台北。」

木村揮動雙手大叫「Come on」

之後木村與林志玲擔任開場模特兒，木村換上黑色天鵝絨西裝，內搭金色閃片襯衫，型爆登場。林志玲則穿喱士禮服騷纖腰和玉腿，相當吸睛。他們行到伸展台盡頭時，木村揮動雙手大叫「Come on」，全場氣氛高漲。木村拓哉以中文自我介紹：「大家好，我是木村拓哉，很高興來台灣，謝謝。」木村笑着跟現場觀眾打招呼，接着輕扶志玲纖腰，送她一起下台。木村今日將出席代言的電玩遊戲「審判之眼：死神的遺言」宣傳。

蔡依林新款旗袍搶鏡

昨晚出席時尚大賞還有蔡依林、韓星BoA、日本名模山田優等。

蔡依林一身黃色新款旗袍嬌俏現身，相當搶鏡。她擔任表演嘉賓，獻唱4首歌。

圖文：中國時報、自由時報