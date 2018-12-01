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故事大綱：狼群養棄兒

【明報專訊】毛克利（Mowgli）被人類遺棄在印度叢林中，身為人類的他在森林由狼群扶養成人，在找尋自我身分和歸屬之處的過程中，他必須在人類文明及自然世界中作出抉擇。

首播日期：12月7日

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