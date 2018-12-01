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2018年12月1日星期六
提議用荒廢農地起樓 鍾楚紅公開反對填海
幸福不是必然 李嘉欣帶囝囝去劏房體驗
盧海鵬留院通波仔：做完手術都唔知
相隔7年再來港 徐若瑄想拍港產片
李心潔：無適合角色寧願湊仔
羅天宇難與舊愛湯洛雯復合 胡㻗認鍾意劉穎璇：以後會避忌
袁偉豪薛世恒 「兄弟檔」飛車籌款
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大馬佳麗葉津妗唔做律師選亞姐 港區代表梁雪瑤自信有主場優勢
《寄身100天》首映 James伙Cher跳舞派心心
Lady Gaga失落紐約影評人協會影后 《星夢情深》包辦衛星獎11項提名
吉澤瞳醉駕傷人判緩刑5年
《男朋友》第2集收視勝《陽光先生》
米倉涼子速水直道7年後重逢
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丁一宇退役趕拍劇
《毛克利：魔森叢現》 人狼使者
安迪瑟克斯遮蓋原貌演動物
故事大綱：狼群養棄兒
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故事大綱：狼群養棄兒
【明報專訊】毛克利（Mowgli）被人類遺棄在印度叢林中，身為人類的他在森林由狼群扶養成人，在找尋自我身分和歸屬之處的過程中，他必須在人類文明及自然世界中作出抉擇。
首播日期：12月7日
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