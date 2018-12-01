《毛克利：魔森叢現》 人狼使者

《毛克利：魔森叢現》講述在印度森林被遺棄的男孩毛克利，被狼群收養，教曉他各種求生方法，還叮囑他要小心人類，特別是獵人。

被驅逐出森林

毛克利雖覺得自己與狼不一樣，但同時又自覺是狼群的一分子。他被另一群兇惡的狼盯上，視毛克利為異類，誓要將他逐出森林。某日，毛克利所屬的狼群被兇惡的狼群挑釁，毛克利為救牠們，走入人類世界，帶上火把及人類武器，雖然成功趕走惡狼，卻因此遭到所屬狼群指摘，認為他使用人類武器等同背叛，所以驅逐他出森林。到人類世界的毛克利，漸漸明白自己的身分，但他未有忘記森林中的狼群，最後他利用自己在人類世界及大自然之間的獨有連結，為森林與人類世界帶來和平。

動態擷取技術

《毛克利：魔森叢現》找來多名演員聲演森林中各種動物，透過動態擷取技術，將演員的表情及動作，化成戲中動物表情，不但令動物栩栩如生，還擁有演員的神髓。參與「演出」的巨星包括扮豹的「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）、金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）扮巨蟒、「奇異博士」班尼狄甘柏貝治 （Benedict Cumberbatch）飾演老虎，以及《月亮喜歡藍》娜奧美夏里斯（Naomie Harris）扮狼，導演安迪瑟克斯則在戲中飾演熊，可說群星拱照扮演「毛克利」的新晉小演員羅漢錢德（Rohan Chand）。

身兼導演與配音的安迪瑟克斯表示，除了班尼狄甘柏貝治之外，其餘參與演出的影星幾乎未試過做電影動態擷取，「演員為動畫配音時，只要讀出寫好的對白就可以，但現在做動態擷取，還需要演戲，完全是另一回事」。

安迪指班尼狄扮老虎時，全身都在演戲；他又謂演員飾演哪種動物，十分傷腦筋，「我要靠想像，想像一下演員本身有哪種動物的特性。」他透露看到彼得梅倫（Peter Mullan）時，覺得他的聲線就像一頭狼般強勢。

小演員有潛質

談到動態擷取技術，安迪表示荷李活多年前開始應用，近年愈趨成熟，未來可能會應用到電腦遊戲、演唱會上，深信此技術有發展空間，他希望推介給更多藝人，讓他們真正認識這項技術。

童星羅漢錢德在戲中扮演主角毛克利，他在戲中由單純的狼男孩，變成勇敢的小獵人。安迪瑟克斯大讚他非常有潛質，「電影製作時間很長，我跟他認識了5年，看着他長大，在電影中也可看到他長大了的畫面。他很有潛質，有禮貌且很會聽指令，做得非常好。戲中很多森林跑步場面，他都做得到，我們是很好的朋友。」

電影利用先進科技讓動物活靈活現，又將印度大自然美景穿插其中，在大銀幕放映效果必更突出；本來只安排在串流媒體Netflix播放，未知是否為了合資格競逐來年奧斯卡獎項，所以安排《毛克利：魔森叢現》於11月底在美國洛杉磯、紐約、三藩市及英國倫敦指定戲院限量放映，到12月7日在Netflix首播後，將會在歐美各地戲院上映。

文：蘇珮欣