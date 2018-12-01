Lady Gaga失落紐約影評人協會影后 《星夢情深》包辦衛星獎11項提名

畢利谷巴「執二攤」做導演的音樂片《星夢情深》叫好叫座，製作費不過3600萬美元（約2.8億港元），全球累積票房卻收近3.6億美元（約28億港元），回報率高達10倍之餘，更帶挈本片獲得今屆衛星獎音樂或喜劇類最佳電影、導演、男女主角、男配角、改編劇本、主題曲、剪接、音效、服裝及攝影合共11項提名，數量之多拋離其他競爭對手。

《星夢情深》講述一名擁有天賦卻苦無上位機會的酒廊歌手艾莉，直至遇上「伯樂」積臣曼爾，成就一顆巨星誕生，讓她嘗到事業愛情兩得意的滋味後，卻要面對痛失至愛的苦果。難怪有人說，此片彷彿就是Lady Gaga的半自傳電影。

《羅馬》奪紐約影評人協會3獎

首次擔綱女主角的Lady Gaga將會跟《我的超豪男友》華裔女星吳恬敏、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）愛美莉賓特（Emily Blunt）及《爭寵》（The Favourite）奧莉菲亞高文（Olivia Colman）角逐影后殊榮，至於她能否獲獎？明年2月舉行頒獎禮自有分曉。

另一方面，紐約影評人協會（New York Critics Circle Awards）昨日亦派發了今年的成績表，《引力邊緣》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）回歸墨西哥，拍攝自己成長經歷的新片《羅馬》（Roma），贏得最佳電影、導演及攝影等3項殊榮，值得一提的是，阿方索除了執導外，此片的黑白攝影亦由他負責，換句話說，他個人幾乎包辦3獎。

《牧師的最後誘惑》伊頓漢基（Ethan Hawke），以及《Support the Girls》雷珍娜荷爾，分封帝后。牧師的最後誘惑》雖然失落最佳電影，但導演保羅舒奈達（Paul Schrader）贏得最佳劇本獎。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）奪得最佳動畫，最佳外語片是波蘭電影《Cold War》。